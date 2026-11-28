Şahan Gökbakar'ın sevilen karakteri Recep İvedik, sekizinci filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Disney+ platformunda yayınlanacak Recep İvedik 8'in iki bölümden oluşacağı duyuruldu. İlk bölüm Veresiye adıyla 11 Aralık 2026 tarihinde yayınlanırken, ikinci bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. Serinin hayranları ayrıca Recep İvedik macerasının sekizinci filmle sona erip ermeyeceğini araştırıyor. İşte Recep İvedik 8'in ikinci bölümü ve serinin geleceğine ilişkin merak edilenler...

RECEP İVEDİK 8 BÖLÜM 2 ÇIKACAK MI?

Recep İvedik 8'in iki bölüm halinde hazırlanacağı açıklandı. İlk bölüm olan Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye, 11 Aralık 2026 tarihinde Disney+ platformunda yayınlanacak.

Yapımın ikinci bölümünün de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak Recep İvedik 8 Bölüm 2'nin yayın tarihi, bölüm adı ve hikâyesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Disney+ veya yapım ekibinden gelecek duyurularla ikinci bölümün yayın takviminin netleşmesi bekleniyor.

RECEP İVEDİK 8 BÖLÜM 2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 8'in ikinci bölümünün yayın tarihi henüz belli olmadı. İlk bölümün 11 Aralık 2026'da Disney+ kütüphanesine ekleneceği duyurulurken, ikinci bölümün hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin resmi takvim paylaşılmadı.

İkinci bölümün yayın tarihi açıklandığında Disney+ ve yapım ekibinin resmi duyurularıyla izleyicilere bilgi verilmesi bekleniyor.

RECEP İVEDİK BİTTİ Mİ, 9. FİLM ÇIKACAK MI?

Recep İvedik serisinin sona erdiğine ilişkin Şahan Gökbakar veya yapım ekibi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sekizinci filmin iki bölüm halinde hazırlanması, karakterin yeni macerasının devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Recep İvedik 9 filmiyle ilgili de henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Dokuzuncu filmin çekilip çekilmeyeceği ve ne zaman yayınlanacağı konusunda açıklanmış bir takvim bulunmuyor.

RECEP İVEDİK 8 KONUSU

Recep İvedik 8'in ilk bölümü Veresiye, Nurullah'ın kahvehanesinin borçlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Kahvehaneyi kurtarmak isteyen Recep, en büyük borçlulardan Hulusi Abi'nin işten çıkarıldığını ve emekli ikramiyesini alamadığını öğreniyor. Hulusi'ye yardım etmek için harekete geçen Recep, onun yerine çalışmaya başlıyor ve ilk kez güvenlik görevlisi oluyor.

AVM'den hastaneye uzanan farklı görevlerde çalışan Recep, kendine özgü yöntemleriyle birbirinden komik ve beklenmedik olayların içine sürükleniyor.