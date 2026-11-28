Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Recep İvedik, sekizinci filmiyle geri dönüyor. Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakterinin yeni macerasını konu alan filmin yayın tarihi belli oldu. Disney+ platformunda yayınlanacak yapım, bu kez iki bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. Recep İvedik 8'in ilk bölümü Veresiye adıyla 11 Aralık 2026 tarihinde yayınlanacak. Peki, Recep İvedik 8 nereden izlenir, konusu ne?

RECEP İVEDİK 8 DISNEY PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 8'in ilk bölümü, 11 Aralık 2026 tarihinde Disney+ platformunda yayınlanacak. Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye adıyla izleyici karşısına çıkacak yapım, serinin iki bölümden oluşan yeni filmi olarak hazırlandı.

Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde yine Şahan Gökbakar yer alıyor. Yapım, 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesine yönelik olarak sınıflandırıldı.

RECEP İVEDİK 8 NEREDE, HANGİ PLATFORMDA İZLENİR?

Recep İvedik 8, Disney+ platformunda yayınlanacak. Filmin ilk bölümü 11 Aralık 2026 tarihinden itibaren Disney+ aboneleri tarafından izlenebilecek.

Yapımı izlemek isteyenlerin Disney+ üyeliğine sahip olması gerekiyor. Filmin yayınlanacağı platforma Disney+ resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

RECEP İVEDİK 8 KONUSU NE?

Recep İvedik 8'in ilk bölümü Veresiye, Nurullah'ın kahvehanesinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Biriken veresiye borçları nedeniyle zor durumda kalan kahvehaneyi kurtarmaya çalışan Recep, en büyük borçlulardan Hulusi Abi'nin işten çıkarıldığını ve emekli ikramiyesini alamadığını öğreniyor.

Hulusi'ye yardım etmek isteyen Recep, onun eski işvereninin karşısına çıkıyor ve kendine özgü yöntemleriyle Hulusi'nin yerine işe girmeyi başarıyor. Hayatında ilk kez güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Recep, bu süreçte birbirinden komik ve beklenmedik olaylarla karşılaşıyor.

AVM'den hastaneye uzanan farklı görevlerde çalışan Recep, güvenlik kuralları ve gündelik hayatın sorunlarıyla kendi tarzında mücadele ederken yeni maceralara atılıyor.

RECEP İVEDİK 8 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 8'in başrolünde, serinin önceki filmlerinde olduğu gibi Şahan Gökbakar bulunuyor. Filmin yönetmenliğini ise Togan Gökbakar üstleniyor. Yapımın hikâyesinde Recep İvedik'in yeni işi ve Hulusi'ye yardım etmek için giriştiği maceralar ön plana çıkıyor.

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