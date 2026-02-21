Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda

Ozan Bodur’un yazdığı, Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Şahsiyet ve Kardeşlerim gibi projelerle tanınan Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisine katıldı.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNE KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCUSU KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Salı akşamları seyirciyle buluşan dev prodüksiyonlu dönem dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”nın kadrosu sık sık yeni oyuncularla güçlendiriliyor. Ozan Bodur’un yazdığı, Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziye genç kuşağın başarılı bir oyuncusu katıldı.

Recep Usta, dizide Macar Kralı Mattias (Matthias Corvinus) rolüyle diziye katılacak. Tarih sahnesinde Fatih Sultan Mehmed’in en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Kral Mattias, Orta Avrupa siyasetinde iz bırakan stratejik hamleleriyle öne çıkan bir hükümdar olarak hikâyeye dahil oluyor.

RECEP USTA KİMDİR

2 Kasım 1997 doğumlu olan Recep Usta, İstanbul'da dünyaya gelen genç bir Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Hayatının dönüm noktası, ilk rol aldığı 'Şahsiyet' dizisinde oynadığı 'Deva' karakteri olmuştur. Bu proje, onun hem yeteneklerini gösterme hem de profesyonel dünyaya sağlam bir giriş yapma fırsatı olmuştur. Recep Usta daha sonra ise Kardeşlerim dizisiyle popüler oldu.