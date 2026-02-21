Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda

Serkan Çayoğlu ve Sena Çakır'ın başrolünde yer aldığı “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin kadrosuna genç kuşağın başarılı bir oyuncusu katıldı. Son olarak Kardeşlerim dizisiyle ekranda olan Recep Usta, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 11:24

Ozan Bodur’un yazdığı, Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Şahsiyet ve Kardeşlerim gibi projelerle tanınan Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisine katıldı.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNE KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCUSU KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Salı akşamları seyirciyle buluşan dev prodüksiyonlu dönem dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”nın kadrosu sık sık yeni oyuncularla güçlendiriliyor. Ozan Bodur’un yazdığı, Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziye genç kuşağın başarılı bir oyuncusu katıldı.

Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda

Recep Usta, dizide Macar Kralı Mattias (Matthias Corvinus) rolüyle diziye katılacak. Tarih sahnesinde Fatih Sultan Mehmed’in en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Kral Mattias, Orta Avrupa siyasetinde iz bırakan stratejik hamleleriyle öne çıkan bir hükümdar olarak hikâyeye dahil oluyor.

Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda

RECEP USTA KİMDİR

2 Kasım 1997 doğumlu olan Recep Usta, İstanbul'da dünyaya gelen genç bir Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Hayatının dönüm noktası, ilk rol aldığı 'Şahsiyet' dizisinde oynadığı 'Deva' karakteri olmuştur. Bu proje, onun hem yeteneklerini gösterme hem de profesyonel dünyaya sağlam bir giriş yapma fırsatı olmuştur. Recep Usta daha sonra ise Kardeşlerim dizisiyle popüler oldu.

Recep Usta Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda
ETİKETLER
#mehmed fetihler sultanı
#Dizi Oyuncuları
#Recep Usta
#Macar Kralı Mattias
#Tarihi Diziler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.