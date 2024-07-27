RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin müzik kanallarını uyardı: Aşırı cinsel içerik tespit edildi

27 Temmuz 2024 05:36 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 05:42

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından müzik kanallarının aşırı cinsel içerikleri olduğunu ve küfürlü şarkılar çaldıklarını söyleyerek kuruluşun 'geleneklere, inanca, toplumsal değerlere' aykırı içeriklere karşı harekete geçeceğini söyledi.

Şahin paylaşımında şunları söyledi:

"Kamuoyunun dikkatine!

Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır.

Ayrıca müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir.

İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır.

Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur.

Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de millî ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."