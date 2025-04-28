RTÜK Başkanı Şahin'den tepki! Halka hakaret eden röportajcıya suç duyurusu!

Sokak röportajında vatandaşa yönelik hakaret ve aşağılama ifadeleri yargıya taşındı. RTÜK, halka hakaret eden röportajcı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklayarak, bu tür yayınlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Üst kurul, sokak röportajlarına yönelik denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları adı altında yayımlanan içeriklere yönelik denetimlerin artırılarak kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

SOKAK RÖPORTAJINDA HALKA HAKARETE TEPKİ

Şahin, bazı mecralarda yayımlanan sokak röportajlarının toplumda ayrışma, manipülasyon ve yanlış bilgilendirmeye neden olduğuna daha önce de dikkat çektiklerini hatırlattı. Bu yayınları yakından takip ettiklerini vurgulayan Şahin, özellikle son dönemde bazı kişilerin toplumun hassasiyetlerini hiçe sayarak, insan onurunu zedeleyen, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemi barındıran içeriklerle ısrarla devam ettiklerini ifade etti.

Şahin, bir vatandaşın ağır hakaret ve saygısızlığa uğradığı bir sokak röportajını örnek göstererek, "Bu tür yaklaşımlar basın meslek ilkeleriyle ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmaz. Eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, aşağılayıcı ifadelerle hakaret etmek açık bir hak ihlalidir" dedi. Söz konusu röportajı yapan kişi hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Toplumu kin ve düşmanlığa sürükleyen, ayrımcılığı körükleyen içeriklere karşı asla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydeden Şahin, sokak röportajlarına ilişkin denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını ve bu süreçte etik ilkelere bağlı kalınacağını söyledi. Şahin, RTÜK’ün vatandaşların onurunu ve kişilik haklarını korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.