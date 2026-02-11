Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

RTÜK harekete geçti! Kıskanmak dizisine ceza yağdı!

Başrolünde Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisine para cezası kesildi. Evlilik dışı ilişki ve ihanet temalarının "yoğun biçimde" işlenmesi gerekçe gösterildi.

11.02.2026
11.02.2026
16:26

Salı günleri yayınlanan Kıskanmak dizisine ceza geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Tuncay Keser, yeni toplantıdan çıkan kararları açıkladı. Kıskanmak”a üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile temalarının “yoğun biçimde” işlenmesi nedeniyle 3 idari para cezası verildi.

KISKANMAK DİZİSİNE 3 İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kıskanmak” dizisinin üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile ihanet temalarının “yoğun biçimde” işlenmesinin, milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

RTÜK harekete geçti! Kıskanmak dizisine ceza yağdı!

Yapılan açıklamada, “Kararlar oy çokluğuyla alındı. Tarafsızlık; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla birlikte RTÜK için de temel ölçüttür. Benzer içeriklerin çok sayıda medya hizmet sağlayıcı kuruluşta ekranlara taşınmasına rağmen; sürekli aynı kanalların cezalandırılması tarafsızlığı gölgelemektedir.” ifadelerine yer verildi.

RTÜK harekete geçti! Kıskanmak dizisine ceza yağdı!

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

16 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan Kıskanmak dizisinin kadrosunda; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.

RTÜK harekete geçti! Kıskanmak dizisine ceza yağdı!
#ihanet
#Evlilik Dışı İlişki
#Kıskanmak Dizisi
#Rtük Cezası
#Milli Ve Manevi Değerler
#Medya
