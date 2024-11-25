RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ve dizilere uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde özellikle İslam karşıtı ve muhafazakar camiayı hedef alan içerikleri dikkatle takip ettiklerini vurguladı. Şiddet ve terör içerikli yapımlara ceza verdiklerini de belirten Şahin, gündüz kuşağı ve dizileri uyardı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında RTÜK ve kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri dikkatle takip ettiklerini belirterek, haksız ithamlara karşı durduklarını ifade etti. Şahin, İslamofobiyi körükleyen yayınlara asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, ülkemizde ilk kez düzenlenen "Uluslararası İslamofobi ve Medya Zirvesi"ne dikkat çekti. Ayrıca, Batı’daki İslam karşıtlığının medya zemininde tartışılmasını sağlayan RTÜK’ün, uluslararası uzmanlarla çözüm önerileri sunduğunu belirtti.
DİNİ DEĞERLERE ZARAR VEREN DİZİLERE DENETİM
Şahin, şiddet özendiren ve yasal olmayan reklamları içeren yayınları da görmezden gelmeyeceklerini, terör propagandası yapan yayınlara geçit vermeyeceklerini belirterek, bağımsız mahkemeler tarafından verilen yasakların uygulanmasını sağladıklarını söyledi. Dini değerlere zarar veren, İslam karşıtı sahneleri barındıran dizilere de izin verilmediğini, bu tür içeriklerin RTÜK tarafından denetlendiğini kaydetti.
YAPICI İKAZLARI DİKKATE ALMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK
Son dönemde, İslam karşıtı ve muhafazakar camiaya yönelik içeriklere yönelik sansür iddialarına dikkat çeken Şahin, dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerinin alındığını belirterek, "Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında dün olduğu gibi bugün de gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir." uyarısında bulundu.
TERÖR PROPAGANDASI VE ŞİDDETE CEZA
Toplumsal şiddeti özendiren yayınlara karşı da tolerans göstermediklerini ifade eden Şahin, son dönemde şiddet içerikli yayınlara 18, terör propagandası içerenlere ise 14 kez yaptırım uygulandığını söyledi. RTÜK'ün sansür kurumu olmadığını ve yayın sonrası denetimlerde cezai müeyyide uyguladığını belirten Şahin, icraatları hakkında kamuoyuna bilgi paylaşımında bulunduklarını da sözlerine ekledi.
RTÜK'ün, yapılan her türlü yayında, spor müsabakalarında yasal olmayan reklamlara yer verilmesine asla müsaade etmeyeceğini bildiren Şahin, şunları ifade etti:
"RTÜK milli güvenliğimizi tehdit eden, terör ve terör propagandası içeren yayınlara geçit vermez ve bağımsız mahkemelerimiz tarafından verilen yayın yasaklarını uygulamayan yayıncı kuruluşları görmezden gelemez. Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milletçe bizi biz yapan değerlerimize zarar verecek, birlik ve beraberliğimize halel getirecek söylemlere müsaade etmez ve bu minvaldeki görüntülere izin vermez. Üst Kurulumuz dizilerdeki hayat ışığı, huzurlu yaşam kılavuzu dinimizden uzaklaştırıcı sahneleri görmezden gelmeyerek gerekli tedbirleri almaktadır."