RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ve dizilere uyarı

25 Kasım 2024 00:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 00:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde özellikle İslam karşıtı ve muhafazakar camiayı hedef alan içerikleri dikkatle takip ettiklerini vurguladı. Şiddet ve terör içerikli yapımlara ceza verdiklerini de belirten Şahin, gündüz kuşağı ve dizileri uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin​, yazılı açıklamasında RTÜK​ ve kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri dikkatle takip ettiklerini belirterek, haksız ithamlara karşı durduklarını ifade etti. Şahin, İslamofobiyi körükleyen yayınlara asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, ülkemizde ilk kez düzenlenen "Uluslararası İslamofobi​ ve Medya​ Zirvesi"ne dikkat çekti. Ayrıca, Batı’daki İslam karşıtlığının medya zemininde tartışılmasını sağlayan RTÜK’ün, uluslararası uzmanlarla çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

DİNİ DEĞERLERE ZARAR VEREN DİZİLERE DENETİM

Şahin, şiddet özendiren ve yasal olmayan reklamları içeren yayınları da görmezden gelmeyeceklerini, terör propagandası yapan yayınlara geçit vermeyeceklerini belirterek, bağımsız mahkemeler tarafından verilen yasakların uygulanmasını sağladıklarını söyledi. Dini değerlere zarar veren, İslam karşıtı sahneleri barındıran dizilere de izin verilmediğini, bu tür içeriklerin RTÜK tarafından denetlendiğini kaydetti.

YAPICI İKAZLARI DİKKATE ALMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Son dönemde, İslam karşıtı ve muhafazakar camiaya yönelik içeriklere yönelik sansür​ iddialarına dikkat çeken Şahin, dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerinin alındığını belirterek, "Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında dün olduğu gibi bugün de gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir." uyarısında bulundu.

TERÖR PROPAGANDASI VE ŞİDDETE CEZA

Toplumsal şiddeti özendiren yayınlara karşı da tolerans göstermediklerini ifade eden Şahin, son dönemde şiddet içerikli yayınlara 18, terör propagandası içerenlere ise 14 kez yaptırım uygulandığını söyledi. RTÜK'ün sansür kurumu olmadığını ve yayın sonrası denetimlerde cezai müeyyide uyguladığını belirten Şahin, icraatları hakkında kamuoyuna bilgi paylaşımında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

RTÜK'ün, yapılan her türlü yayında, spor müsabakalarında yasal olmayan reklamlara yer verilmesine asla müsaade etmeyeceğini bildiren Şahin, şunları ifade etti: