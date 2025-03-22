RTÜK’ün televizyon kanallarına taraflı ceza verdiği iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından televizyon kanallarına taraflı ceza verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TARAFSIZLIĞA AYKIRI YAYINLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bazı medya kuruluşlarının, yayın içeriklerinde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (c) bendinde yer alan "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık" ilkesine aykırı yayınlar yaptığı tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ELEŞTİRİ SINIRINI AŞAN İÇERİKLERE YER VERİLDİ"

"Söz konusu yayınlarda, adli makamları baskı altına almaya yönelik ifadeler kullanılmış, toplumu kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte, kişi ve kurumları eleştiri sınırlarını aşarak hedef alan küçük düşürücü ve aşağılayıcı içeriklere yer verilmiştir. Ayrıca, vatandaşların sokağa davet edildiği ve bu şekilde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden yayınlar yapılmıştır. Bu nedenlerle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilgili mevzuat çerçevesinde denetim görevini yerine getirerek, bu yayın kuruluşlarına idari yaptırım uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."