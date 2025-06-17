Sahipsizler dizisinin setinde ortalık karıştı! Reha Özcan sinir krizi geçirdi, küfürler havada uçuştu

Çarşamba akşamları yayınlanan “Sahipsizler” bu hafta sezon finali yapacak. Cem Karcı’nın yönettiği Sahipsizler’in final sahnesinde iddiaya göre küfür krizi yaşandı. Setten sızan bilgilere göre dizinin final sahnesi çekilirken Cevdet rolünü oynayan usta aktör Reha Özcan öfke patlaması yaşadı.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SETİNDE KÜFÜR KRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gece sahneleri sırasında yemek arası verileceği sırada gerilen Özcan, aniden reji ekibine peş peşe ağır küfürler sarf etti. Yaşanan bu durum sette herkesi şoke etti. Daha sonra Reha Özcan işini tamamlayıp herkese iyi tatiller dileyip ayrılsa da gelen haberlere göre bu durum öfkeleri dindirmedi. Ayrıca önümüzdeki sezonda dizide olmayacağı öğrenilen oyuncuyla ilgili yasal haklarını kullanmak isteyen ve durumu yapım şirketine rapor eden genç isimler olduğu öğrenildi. Reha Özcan’ın hakkında gündeme gelen bu iddiayla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu.

Reha Özcan geçen yıl sonu yaptığı paylaşımda “Size elimizden gelenin en iyisini getirmeye çalışan koca bir ekibiz. Görünmez eller, beyinler görünür yapıyor. Görünmeyenin az olduğu her proje çok izleniyor. Tüm set çalışanlarına minnettarız. Onlar hepimizden zor şartlarda çalışıyor…🙏🌸❤️ Sahipsizler setinde bir çalışanın gözünden…” cümlelerine yer vermişti.