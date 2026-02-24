Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sahtekarlar dizisi final mi yapacak? Doktor Başka Hayatta'nın yayın günü belli oldu

Başrolünde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in yer aldığı Sahtekarlar dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, beklemede olan dizi “Doktor Başka Hayatta”nın pazar günü yayınlanması gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahtekarlar dizisi final mi yapacak? Doktor Başka Hayatta'nın yayın günü belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:15

“Sahtekârlar” dizisinin akıbeti merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgilere göre kesin bir karar alınmadı. Ancak dizi gün değişikliği kararı verilmezse düşen reytinglerinden dolayı birkaç bölüme yapacak.

SAHTEKARLAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolünde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in yer aldığı Sahtekarlar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Pazar akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili kesin bir karar alınmadı. Ancak dizi gün değişikliği kararı verilmezse düşen reytinglerinden dolayı birkaç bölüme final yapacak.

Sahtekarlar dizisi final mi yapacak? Doktor Başka Hayatta'nın yayın günü belli oldu

DOKTOR BAŞKA BİR HAYATTA DİZİSİ PAZAR GÜNÜ YAYINLANABİLİR

Sahtekarlar dizisinin final yapıp yapmayacağı konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.. Beklemede olan dizisi “Doktor Başka Hayatta”nın yayınlanması gündemde.

Sahtekarlar dizisi final mi yapacak? Doktor Başka Hayatta'nın yayın günü belli oldu

Dass Yapım imzalı “Doktor Başka Hayatta” dizisinin 3 bölümü tamamlandı ve ekip yayın tarihi belli olana kadar sete ara verdi. İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu buluşturan dizi yaklaşık 20 gündür diziyle ilgili bilgi bekliyor. Dördüncü bölümünün çekimleri gelişmelere göre başlayacak.

Sahtekarlar dizisi final mi yapacak? Doktor Başka Hayatta'nın yayın günü belli oldu
ETİKETLER
#final
#pazar günü
#reyting
#Doktor Başka Hayatta
#Sahtekarlar Dizisi Final
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.