Sahtekarlar dizisi final mi yapacak? Doktor Başka Hayatta'nın yayın günü belli oldu

“Sahtekârlar” dizisinin akıbeti merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgilere göre kesin bir karar alınmadı. Ancak dizi gün değişikliği kararı verilmezse düşen reytinglerinden dolayı birkaç bölüme final yapacak.

SAHTEKARLAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolünde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in yer aldığı Sahtekarlar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Pazar akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili kesin bir karar alınmadı. Ancak dizi gün değişikliği kararı verilmezse düşen reytinglerinden dolayı birkaç bölüme final yapacak.

DOKTOR BAŞKA BİR HAYATTA DİZİSİ PAZAR GÜNÜ YAYINLANABİLİR

Sahtekarlar dizisinin final yapıp yapmayacağı konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.. Beklemede olan dizisi “Doktor Başka Hayatta”nın pazar günü yayınlanması gündemde.

Dass Yapım imzalı “Doktor Başka Hayatta” dizisinin 3 bölümü tamamlandı ve ekip yayın tarihi belli olana kadar sete ara verdi. İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu buluşturan dizi yaklaşık 20 gündür diziyle ilgili bilgi bekliyor. Dördüncü bölümünün çekimleri gelişmelere göre başlayacak.