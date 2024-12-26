Şakir Paşa Ailesi setinde yangın! Köşk tamamen yandı, dizi ekranlara ara verdi

26 Aralık 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:24

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yangın çıktı. Dizinin çekildiği köşk tamamen yanarken, reyting rekoru kıran dizi ekranlara ara vermek zorunda kaldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği köşk dün gece saatlerinde köşkte çıkan yangın​ sonucunda tamamen yandı. Kimse yara almazken, köşkün kül olmasıyla dizi​ kısa bir süre ekranlarda yayınlanmayacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NİN KÖŞKÜ KÜL OLDU

Yapılan açıklamada, "Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerinizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa köşkü tamamen yandı" ifadeleri yer aldı.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, köşk tamamen kül oldu. Bu sebeple dizi ekranlara kısa bir ara verecek. Dizinin sosyal medyasından yapılan açıklamada; "Bu pazar 3. bölümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız" denildi.