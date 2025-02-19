Şakir Paşa Ailesi'ne RTÜK'ten ceza

Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitlerin de yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi 14 Aralık'ta seyircisiyle buluştu. Entrikaların yoğun olduğu diziye RTÜK'ten ceza geldi.

RTÜK'TEN ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NE CEZA

RTÜK, Şakir Paşa Ailesi dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde üç para cezası ve yayın durdurma cezası verdi.

RTÜK'TEN DİZİLERE YAPTIRIM GELMİŞTİ

"Sahipsizler", "Yabani" isimli dizileri ile "Deha" dizisi kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.