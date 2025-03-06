Şakir Paşa dizisi için mahkemeden karar çıktı!

Şakir Paşa Mucizeler ve Skandallar dizisi, ailenin şikayeti üzerine yayından kaldırılmıştı. Aile ile yapım şirketi uzlaşma sağlarken, RTÜK, diziye 3 kez yayın durdurma cezası vermişti. Yapılan itirazlar sonrası mahkemeden karar çıktı.

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Mucizeler ve Skandallar dizisi pazar günü izleyicisiyle buluşuyor. Dizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarının açtığı dava sonucuyla yayından kaldırılmıştı. Aile ile anlaşma sağlanırken, RTÜK'ün verdiği ceza için ise itiraz gelmişti.

ŞAKİR PAŞA İZLEYİCİSİNE MÜJDELİ HABER

Şakir Paşa Mucizeler ve Skandallar dizisi için RTÜK’ün verdiği 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası kanala geçen hafta tebliğ edilmişti. Kanal ceza için yürütmeyi durdurma kararı başvurusunda bulundu ve bu nedenle yeni bölüm tanıtımına tarih basılmadı. Gözler mahkemeden gelecek karara çevrilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi önce RTÜK’ten 3 kez yayın durdurma cezası almış, ardından da Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarının açtığı dava sonucuyla yayından kaldırılmıştı. Kanal yürütmeyi durdurma kararını aldı ve yeni bir değişiklik olmazsa dizinin bu pazar yeni bölümü ekrana gelecek.

EDA ECE VE HAZAL KAYA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Yasak Elma'da rol alan Eda Ece'nin Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekranlara dönüş yapacağı iddia edildi. Eda Ece, Ebrar Karaca'nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd'in yetişkin halini oynayacak. Şakir Paşa Ailesi dizisine Hazal Kaya katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncuya yapımcının Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği belirtildi. İki isim de yeni karakterleri hazırlıklara başladı.