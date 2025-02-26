Şakir Paşa dizisi izleyicisine sevindiren haber! Kriz çözüldü

Başrolünde Vahide Perçim ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Pasa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisine Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 8 torunundan 6’sı dava açmıştı. Dizi yayından kaldırılırken, taraflar anlaşma sağladı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin gerçek hayatını ekranlara taşıyan Şakir Paşa Ailesi, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu yayından kaldırıldı. Tüm bölümleri sosyal medyadan dahi kaldırılan dizi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİDEN YAYINLANACK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Tedbir davası açan aile üyeleri davadan feragat ettiler, diziye mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı ailenin davadan feragati nedeniyle kaldırıldı.

TÜM BÖLÜMLER HERYERDEN KALDIRILDI

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisine ait tüm videolar resmi YouTube hesabından silindi. Ayrıca Now'un sitesinden de dizinin adı, görselleri ve bölümleri silindi. Yapım yayın akışından çıkarıldı.

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Şakir Paşa Ailesi; 1912 yılında aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral'ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkilerini konu alıyor.