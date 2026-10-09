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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:11

Savaş Satış'ın yönettiği Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda? Ne zamana kadar sinemada?

Savaş Satış’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Ateş filmi, uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından sinemaseverlerle buluştu. Şehit edilen polis ağabeyinin ölümünün ardındaki sırları çözmeye çalışan bir özel kuvvetler binbaşısının adalet ve intikam arasında kalan mücadelesini anlatan yapımın nereden izlenebileceği, dijital platformlara ne zaman geleceği ve sinemalarda ne zamana kadar gösterimde kalacağı merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Savaş Satış'ın yönettiği Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda? Ne zamana kadar sinemada?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:11

Aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Ateş, yalnızca hikâyesiyle değil, kamera arkasındaki sıra dışı hazırlıklarıyla da dikkat çekiyor. Filmi istediği noktaya taşımak için kurgu öğrenen Savaş Satış, çekimler kapsamında ’te iki katlı bir villa inşa ettirerek yapıyı gerçekten havaya uçurdu. Peki, Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak ve ne zamana kadar sinemalarda kalacak?

ATEŞ FİLMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Savaş Satış imzalı Ateş filmini izlemek isteyenler, yapımın şu an için sinema salonlarında gösterimde olduğunu bilmeli. Film, 9 Ekim 2026 itibarıyla vizyona girdi ve farklı şehirlerdeki sinemalarda seyirciyle buluşmaya başladı. Gösterim yapılan salonlar ve seanslar, izleyicilerin bulunduğu şehre ve tercih ettikleri sinema işletmesine göre değişiklik gösteriyor.

Savaş Satış'ın yönettiği Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda? Ne zamana kadar sinemada?

Filmi evde izlemek isteyenler ise dijital yayın takvimine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Ateş filminin , Amazon Prime Video veya başka bir dijital platformda yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir tarih ve platform bilgisi henüz bulunmuyor. Bu nedenle filmi izlemek isteyenlerin şimdilik sinema seanslarını kontrol etmesi gerekiyor. Güncel seans bilgilerine Paribu Cineverse ve Biletinial üzerinden ulaşılabiliyor.

ATEŞ FİLMİ NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA?

Ateş filminin sinemalarda gösterimde kalacağı son tarih henüz açıklanmadı. Filmlerin vizyonda kalma süresi, sinema işletmelerinin haftalık programlarına, izleyici ilgisine ve salonların doluluk oranlarına göre değişebiliyor.

Savaş Satış'ın yönettiği Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda? Ne zamana kadar sinemada?

ATEŞ FİLMİNİN KONUSU

Dram ve polisiye türlerindeki film, Özel Kuvvetler'de görev yapan Binbaşı Ateş'in hayatının, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesiyle değişmesini konu alıyor. Ağabeyinin ölümünün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya karar veren Ateş, olayın faillerini bulmak için karanlık bir yapının izini sürmeye başlıyor. Ancak araştırması derinleştikçe karşısındaki tehlikenin düşündüğünden daha büyük olduğunu fark ediyor.

Ateş'in mücadelesi yalnızca suçluları ortaya çıkarmakla sınırlı kalmıyor. Gerçeğe yaklaştıkça hem kişisel hayatında hem de mesleğinde ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan karakter, adalet duygusu ile intikam arzusu arasında sıkışıyor. Hikâyede, görev sorumluluğu ve kişisel kayıp arasındaki çatışma ön plana çıkarken izleyiciye gerilimli bir hesaplaşma süreci sunuluyor.

ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI VE TEKNİK KADROSU

Filmin başrolünde Savaş Satış yer alırken oyuncu kadrosunda farklı yapımlardan tanınan isimler bulunuyor. Bora Cengiz ve Bahtiyar Engin'in yanı sıra Caner Erdem, Ayşe Tunaboylu, Emrullah Çakay, Elçin Sonakın ve Can Güreler de yapımın oyuncuları arasında yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Savaş Satış üstleniyor. Kurgu çalışmalarını da yürüten Satış'a görüntü yönetmenleri Ali Yılmaz ve Güray Batak eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Gökhan Tiryakioğlu tarafından hazırlanıyor. Dram ve polisiye unsurlarını bir araya getiren yapım, hikâyesini karakterin kişisel hesaplaşması ve suçun ardındaki yapıyı araştırması üzerinden ilerletiyor.

ETİKETLER
#netflix
#Ateş
#izmit
#Savaş Satış
#Paribu Cineverse
#Medya
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