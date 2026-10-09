Savaş Satış'ın yönettiği Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda? Ne zamana kadar sinemada?

Aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Ateş, yalnızca hikâyesiyle değil, kamera arkasındaki sıra dışı hazırlıklarıyla da dikkat çekiyor. Filmi istediği noktaya taşımak için kurgu öğrenen Savaş Satış, çekimler kapsamında İzmit’te iki katlı bir villa inşa ettirerek yapıyı gerçekten havaya uçurdu. Peki, Ateş filmi nereden izlenir, hangi platformda yayınlanacak ve ne zamana kadar sinemalarda kalacak?

ATEŞ FİLMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Savaş Satış imzalı Ateş filmini izlemek isteyenler, yapımın şu an için sinema salonlarında gösterimde olduğunu bilmeli. Film, 9 Ekim 2026 itibarıyla vizyona girdi ve farklı şehirlerdeki sinemalarda seyirciyle buluşmaya başladı. Gösterim yapılan salonlar ve seanslar, izleyicilerin bulunduğu şehre ve tercih ettikleri sinema işletmesine göre değişiklik gösteriyor.

Filmi evde izlemek isteyenler ise dijital yayın takvimine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Ateş filminin Netflix, Amazon Prime Video veya başka bir dijital platformda yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir tarih ve platform bilgisi henüz bulunmuyor. Bu nedenle filmi izlemek isteyenlerin şimdilik sinema seanslarını kontrol etmesi gerekiyor. Güncel seans bilgilerine Paribu Cineverse ve Biletinial üzerinden ulaşılabiliyor.

ATEŞ FİLMİ NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA?

Ateş filminin sinemalarda gösterimde kalacağı son tarih henüz açıklanmadı. Filmlerin vizyonda kalma süresi, sinema işletmelerinin haftalık programlarına, izleyici ilgisine ve salonların doluluk oranlarına göre değişebiliyor.

ATEŞ FİLMİNİN KONUSU

Dram ve polisiye türlerindeki film, Özel Kuvvetler'de görev yapan Binbaşı Ateş'in hayatının, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesiyle değişmesini konu alıyor. Ağabeyinin ölümünün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya karar veren Ateş, olayın faillerini bulmak için karanlık bir yapının izini sürmeye başlıyor. Ancak araştırması derinleştikçe karşısındaki tehlikenin düşündüğünden daha büyük olduğunu fark ediyor.

Ateş'in mücadelesi yalnızca suçluları ortaya çıkarmakla sınırlı kalmıyor. Gerçeğe yaklaştıkça hem kişisel hayatında hem de mesleğinde ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan karakter, adalet duygusu ile intikam arzusu arasında sıkışıyor. Hikâyede, görev sorumluluğu ve kişisel kayıp arasındaki çatışma ön plana çıkarken izleyiciye gerilimli bir hesaplaşma süreci sunuluyor.

ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI VE TEKNİK KADROSU

Filmin başrolünde Savaş Satış yer alırken oyuncu kadrosunda farklı yapımlardan tanınan isimler bulunuyor. Bora Cengiz ve Bahtiyar Engin'in yanı sıra Caner Erdem, Ayşe Tunaboylu, Emrullah Çakay, Elçin Sonakın ve Can Güreler de yapımın oyuncuları arasında yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Savaş Satış üstleniyor. Kurgu çalışmalarını da yürüten Satış'a görüntü yönetmenleri Ali Yılmaz ve Güray Batak eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Gökhan Tiryakioğlu tarafından hazırlanıyor. Dram ve polisiye unsurlarını bir araya getiren yapım, hikâyesini karakterin kişisel hesaplaşması ve suçun ardındaki yapıyı araştırması üzerinden ilerletiyor.