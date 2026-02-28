Selahattin Paşalı'ya Kıskanmak dizisinde Masumiyet Müzesi kutlaması

Masumiyet Müzesi dizisindeki oyunculuğuyla çok konuşulan Selahattin Paşalı'ya Kıskanmak dizisi oyuncularından sürpriz kutlama geldi. Kıskanmak dizisinde Nusret rolüyle yer alan Selahattin Paşalı'ya ekip arkadaşlarından Masumiyet Müzesi sürprizi geldi.

SELAHATTİN PAŞALI'YA KISKANMAK DİZİSİ SETİNDE SÜRPRİZ

Kıskanmak dizisi ekibi, Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'ndeki başarısını kutlamak için bir araya geldi. Dizinin ekibi Paşalı’ya sürpriz yaptı. Pasta kesilerek oyuncu alkışlandı.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN DUYGUSAL ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Dizi Kemal rolüyle yer alan Selahattin Paşalı performansıyla öne çıktı. Eylül Lize Kandemir de rolüyle dikkat çeken isimlerden oldu. İkilinin uyumu izleyiciden tam not alırken dizi, uluslararası başarı elde etti. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Çekimleri devam eden Kıskanmak dizisinin setinde küçük bir pasta hazırlandı. Oyuncuya başarı dilekleri iletildi. Paşalı teşekkür ederek ekibe sarıldı.