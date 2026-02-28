Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selahattin Paşalı'ya Kıskanmak dizisinde Masumiyet Müzesi kutlaması

Selahattin Paşalı, Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemdeki yerini koruyor. Dizi dijital platformda kısa sürede gündem olurken, Selahattin Paşalı'ya sürpriz Kıskanmak dizisi ekibinden geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selahattin Paşalı'ya Kıskanmak dizisinde Masumiyet Müzesi kutlaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 20:22

Masumiyet Müzesi dizisindeki oyunculuğuyla çok konuşulan 'ya Kıskanmak dizisi oyuncularından sürpriz kutlama geldi. Kıskanmak dizisinde Nusret rolüyle yer alan Selahattin Paşalı'ya ekip arkadaşlarından Masumiyet Müzesi sürprizi geldi.

SELAHATTİN PAŞALI'YA KISKANMAK DİZİSİ SETİNDE SÜRPRİZ

Kıskanmak dizisi ekibi, Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'ndeki başarısını kutlamak için bir araya geldi. Dizinin ekibi Paşalı’ya sürpriz yaptı. Pasta kesilerek alkışlandı.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN DUYGUSAL ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Dizi Kemal rolüyle yer alan Selahattin Paşalı performansıyla öne çıktı. Eylül Lize Kandemir de rolüyle dikkat çeken isimlerden oldu. İkilinin uyumu izleyiciden tam not alırken dizi, uluslararası başarı elde etti. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Selahattin Paşalı'ya Kıskanmak dizisinde Masumiyet Müzesi kutlaması

Çekimleri devam eden Kıskanmak dizisinin setinde küçük bir pasta hazırlandı. Oyuncuya başarı dilekleri iletildi. Paşalı teşekkür ederek ekibe sarıldı.

Selahattin Paşalı'ya Kıskanmak dizisinde Masumiyet Müzesi kutlaması
ETİKETLER
#oyuncu
#selahattin paşalı
#Kıskanmak Dizisi
#Masumiyet Müzesi
#Sürpriz Kutlama
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.