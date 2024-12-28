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Selçuk Bayraktar'dan Gassal paylaşımı! "Bir solukta izledim"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 17:36 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:39
Selçuk Bayraktar&#039;dan Gassal paylaşımı! &quot;Bir solukta izledim&quot;

Reklam afişleriyle çok konuşulan Gassal dizisi sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Gassal dizisini izlediğini belirterek, "Tek kelime ile efsane" dedi.

Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu yazdığı dizide Ahmet Kural​ ve Sibel Aytan başrolde yer alıyor. Dijital platformda yayınlanan dizi sosyal medyada gündem olurken, Selçuk Bayraktar​ da diziyi izlediğini belirterek fikirlerini sundu. 

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN GASSAL PAYLAŞIMI 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Gassal tüm sezonu bir solukta izledim. Dram, komedi ve hayatın kendisi... Tek kelime ile efsane. Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de.. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu. 

Selçuk Bayraktar'dan Gassal paylaşımı!

GASSAL OYUNCULARI 

21 Aralık'ta yayına giren Gassal dizisinin kadrosunda; Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi isimlerin yer alıyor. 

Selçuk Bayraktar'dan Gassal paylaşımı!

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Kaynak: tgrthaber.com
ahmet kuralselçuk bayraktar

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