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Selen Seyven İstanbul’u terk etmişti! Sevenlerine müjdeli haberi verdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 12:23 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:23
Selen Seyven İstanbul’u terk etmişti! Sevenlerine müjdeli haberi verdi

Leyla İle Mecnun, Genco, ve Kocamın Ailesi gibi yapımlarda rol alan Selen Seyven, oyunculuğa geri dönüyor. Çocuğu 3 yaşında olan Selen Seyven, İzmir’den İstanbul’a da geri döndü.

2020 yılında Baran Yıldırım ile evlenen oyuncu Selen Seyven, 2021 yılında oğlunu kucağına aldı. Uzun süredir setlerden uzak olan Selen Seyven, sevenlerine de müjdeyi verdi. Yeni dizi​ için görüşmeler yaptığını açıklayan Seyven, İstanbul ile İzmir'de iki evi olacağını belirtti. 

SELEN SEYVEN GERİ DÖNÜYOR

Selen Seyven, Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan oyuncu, “Evlilik, çoluk çocuk. İzmir-İstanbul arası git-gel yapıyorum, o yüzden görmüyordunuz. Artık İstanbul’dayım görürsünüz. Çocuk büyüdü üç yaşına geldi. Babasıyla İzmir’deler, ben İstanbul’da iş peşindeyim” dedi.

Selen Seyven İstanbul’u terk etmişti! Sevenlerine müjdeli haberi verdi - 1. Resim

Değişen hayatından bahseden Selen Seyven, “Pandemide evlendim. O sırada herkes evdeyken anne olma güdüleri ses çıkardı. Anne oldum, çok mutluyum. Annelik muazzam bir duygu. Ona karşı hissettiğim sevgiyi kimseye hissetmiyorum. Ama şimdi biraz çalışmak için İstanbul’dayım. Hem İzmir hem İstanbul’dayım. İki şehirdeyim. İki ev, iki hayat. İstanbul hayatımın tek sevgilisi hiç kimseye değişmem ama çocuğumu İzmir’de büyütmek isterim. İzmir daha sakin. Üçten kattan fazla olmayan yerlerde yaşıyoruz. İstanbul’da kalabalık ve tükenmesin burada…” diye konuştu.

Selen Seyven İstanbul’u terk etmişti! Sevenlerine müjdeli haberi verdi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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