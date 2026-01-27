Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven’den Muhteşem Yüzyıl itirafı geldi: Rol için görüşmeye gitmiştim

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Gizem Güven, Selena ve Sihirli Annem gibi dizilerde rol aldı. Şimdilerde oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirten Gizem Güven sosyal medya fenomeni olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Muhteşem Yüzyıl'da rol almak için görüşmeye gittiğini belirten Güven, rolü Pelin Karahan'ın aldığını belirtti.

GİZEM GÜVEN, MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNDE MİHRİMAH OLMAK İSTEDİ

Başrolünde Meryem Uzerli, Okan Yalabık ve Halit Ergenç gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisine Mihrimah rolüyle Pelin Karahan dahil oldu.

32 yaşındaki Gizem Güven sosyale medyada Türk dizilerini sıraladığı sıraladığı sırada, Muhteşem Yüzyıl itirafında bulundu. Güven, “ Mihrimah rolü için görüşmeye gittik, yaş olarak küçük kaldığım için rolü Pelin Karahan’a verdiler “ dedi.