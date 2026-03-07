Sema Ergenekon’dan “Vis A Vis”in yerli uyarlaması geliyor

Senarist Sema Ergenekon İspanyol yapımı Vis A Vis dizisinin uyarlaması için harekete geçti. Daha önce Gümüş, Sıla, Melekler Korusun, Karadayı ve Yargı gibi dizilerin senaristliğini yapan Sema Ergenekon, bu sefer ise İspanyol dizi “Vis A Vis”in yerli uayrlaması için harekete geçti.

VIS A VIS DİZİSİNİN UYARLAMASI GELİYOR

Unutulmaz dizilerin yazarı Sema Ergenekon, bu kez bir uyarlama dizi yazıyor. Başarılı yazar, İspanyolların La Casa De Papel’den sonra seyirciyle buluşturduğu en etkileyici dizilerin başında gelen “Vis A Vis”i ülkemize uyarlıyor. Henüz kanalı belli olmayan dizinin yönetmeni için görüşülen isim ise reyting rekortmeni ve uzun soluklu olan “Yasak Elma”, “Sadakatsiz” ve “Bahar” gibi televizyon dünyasının en özel dizilerine imza atan Neslihan Yeşilyurt oldu.

Yeni sezon için hazırlanan dizi, sevdiği adamın kumpası sonucu zimmetine para geçirme suçuyla karşı karşıya kalan Macarena Ferreiro’nun, Cruz del Sur hapishanesindeki acımasız dünyada hayatta kalma mücadelesini ve dönüşme hikâyesine odaklanıyor.

VIS A VIS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sevgilisi tarafından dolandırıcılık suçuna bulaştırılarak hapse düşen naif Macarena'nın, Cruz del Sur hapishanesindeki hayatta kalma mücadelesini ve yaşadığı büyük değişimi konu alan İspanyol yapımı, yüksek tempolu bir gerilim/dram dizisidir.