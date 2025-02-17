Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları küplere bindi! Final kararını bakın nasıl öğrendiler

İlk bölümleri salı günleri yayınlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi, aldığı kararla cumartesi günü yayınlanmaya başladı. Kanal, reytinglere bir kez daha bakmak istedi ve diziye bir şans daha verdi. Ancak Sen Ağlama İstanbul dizisi, 8. bölümle final yaptı.

OYUNCULAR FİNAL KARARINI MESAJLA ÖĞRENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Salı günleri yayınlandığı dönemde kanal, dizinin final yapacağını ekibe iletmiş ancak yayın günü cumartesi gününe çekilince diziye bir şans daha verilmişti. Kanal, İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ı buluşturan dizinin yeni gününde alacağı reyting performansına da son bir kez bakmak istedi.

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına final ifadesi konulmamıştı. Bu gelişmenin ardından dizi ekibine bir kez daha 'Maalesef dizimiz 8.bölüm itibarıyla final yapmıştır. Herkesin emeğine sağlık' mesajı atıldı. Oyuncular ise final kararını mesajla öğrendi.

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen ve Yağmur Özbasmacı gibi isimler yer alıyor.