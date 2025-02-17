Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları küplere bindi! Final kararını bakın nasıl öğrendiler

Başrolünde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi final yaptı. Oyuncular, dün akşam ekranlara veda eden dizinin final kararını öğrenince küplere bindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları küplere bindi! Final kararını bakın nasıl öğrendiler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 09:20

İlk bölümleri salı günleri yayınlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi, aldığı kararla cumartesi günü yayınlanmaya başladı. Kanal, reytinglere bir kez daha bakmak istedi ve diziye bir şans daha verdi. Ancak Sen Ağlama İstanbul dizisi, 8. bölümle final yaptı.

OYUNCULAR FİNAL KARARINI MESAJLA ÖĞRENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Salı günleri yayınlandığı dönemde kanal, dizinin final yapacağını ekibe iletmiş ancak yayın günü cumartesi gününe çekilince diziye bir şans daha verilmişti. Kanal, İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ı buluşturan dizinin yeni gününde alacağı reyting performansına da son bir kez bakmak istedi.

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına final ifadesi konulmamıştı. Bu gelişmenin ardından dizi ekibine bir kez daha 'Maalesef dizimiz 8.bölüm itibarıyla final yapmıştır. Herkesin emeğine sağlık' mesajı atıldı. Oyuncular ise final kararını mesajla öğrendi.

Sen Ağlama İstanbul dizisinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen ve Yağmur Özbasmacı gibi isimler yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SEN AĞLAMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
1970’li yılları anlatan Sen Ağlama İstanbul dizisinde imkansız aşkı, yürek burkan mücadeleleri anlatıyor. Tıp fakültesinde okuyan, güçlü ve umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat ile mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesiyle hayatları altüst olur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Doğulu'dan romantik kutlama! Beren Saat mest oldu
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.