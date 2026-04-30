Senarist Melis Civelek’ten dikkat çeken açıklama! Yasak Elma 7. sezonuyla geri mi dönüyor?

Altı sezon ekranlarda yer alan Yasak Elma dizisi, izleyicisi tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Öyle ki gelecek sezon ekranlarda 7. sezonuyla tekrardan çekileceği iddia edilen Yasak Elma hakkında senarist Melis Civelek’ten açıklama geldi. Peki, Yasak Elma 7. sezonuyla geri mi dönüyor? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SENARİST MELİS CİVELEK’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Yayınlandığı günden beri yoğun ilgi ile izlenen Yasak Elma, son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alıyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam’ın oynadığı Yasak Elma, 7. Sezonuyla tekrardan başlayacağı iddia edilmiş, hayranları tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Yeni sezonda ekranlarda olacağı iddiasıyla son zamanlarda gündeme gelse de Eda Ece ve Şevval Sam’dan dizi hakkında gelen açıklamalar dikkat çekti. Eda Ece ve Şevval Sam’ın kadroda yer almayacaklarını ifade etmeleriyle senarist Melis Civelek’ten açıklama geldi.

Ünlü isimler başka bir projede yer alacaklarını ifade etmesiyle Yasak Elma dizisinin yeni sezonu olan 7. Sezon geri mi dönüyor sorusu merak edilmeye başlandı. Senarist Melis Civelek Yasak Elma hakkında kendisine sorulan soruya cevap verdi.

YASAK ELMA 7. SEZONUYLA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ekranlara damga vuran Yasak Elma, yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi ile takip ediliyordu. Altı sezon boyunca hayranları tarafından izlenmeye doyulamayan Yasak Elma, 7. sezonuyla tekrardan çekileceği iddiasıyla gündemde yer alıyor. Hayranları tarafından da büyük bir mutlulukla beklenen 7. sezon, şimdilerde belirsizliğini koruyor.

Dizinin başrollerinden olan Eda Ece ve Şevval Şam’ın gelecek sezon Düğümüz Var dizisinde rol alacağı ifade edilmişti. Bu haber sonrası Yasak Elma’nın sevilen ikilisinin dizide olmayacağı haberleri 7. sezonunda olup olmayacağını henüz bilinmiyor.

Dizinin senaristi olan Melis Civelek konu hakkında kendisine sorulan sorulara cevap verdi. 2. Sayfa’nın haberine göre, muhabirin Yasak Elma’nın tekrardan başlayacağıyla ilgili çıkan haberlere yönelik, ‘Vallahi bilmiyorum. Bilen varsa bana söylesin.' cevabını verdi.

Daha sonra muhabirin ‘Feyza Hanım Yasak Elma’da oynar mı?’ sorusuna dik bakışlar atan Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti’nin 5. Sezonuyla ekrana geleceğini hatırlatarak sohbeti kapattı.