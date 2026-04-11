Güller ve Günahlar 24. Bölümünde büyük hesaplaşma yaşandı. Serdar Orçin’in yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinin 24 bölümünde Cihan karakterinin çatıdan atlaması izleyiciyi şoke etti. İzleyiciler, Cihan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını ve ölüm iddialarını merak ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, dizinin hikâye akışında önemli değişiklikler olabileceği yönündeki yorumları artırdı. Yapım ekibinden resmi açıklama beklenirken, dizinin yeni bölümlerinde Cihan karakterine ne olacağı büyük merak konusu oldu. Serdar Orçin’in projede devam edip etmeyeceği ise izleyicilerin en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. Peki, Serdar Orçin Güller ve Günahlar dizisinden ayrıldı mı? Güller ve Günahlar’da Cihan öldü mü?

HABERİN ÖZETİ Serdar Orçin Güller ve Günahlar dizisinden ayrıldı mı? Güller ve Günahlar’da Cihan öldü mü? Güller ve Günahlar dizisinin 24. bölümünde Cihan karakterinin çatıdan atlaması izleyicileri şoke ederken, oyuncu Serdar Orçin'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ve Cihan'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Berrak'ı suya atan kişinin Cihan olduğu ortaya çıktı. Cihan ve Serhat yüzleşmesinde Cihan pişman olduğunu belirtip çatıdan atladı. Cihan'ın çatıdan düşmesiyle Serhat, kardeşini düşürme iddiasıyla gözaltına alındı. İzleyiciler, Serdar Orçin'in diziden ayrılıp ayrılmadığını ve Cihan karakterinin akıbetini merak ediyor. Dizinin 25. bölüm fragmanından ipuçları bekleniyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR’DA CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Berrak’ın havuz kenarındayken suya atıldığı anları gerçekleştiren kişinin Cihan olduğu ortaya çıktı. Serhat ve Cihan yüzleşmesinde her şey konuşuldu. Cihan yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederken, Serhat duydukları ve öğrendikleri karşısında şok geçirecek. İkili arasında yaşanılan tartışma sonrasında Cihan kendisini çatıdan aşağıya doğru atar.

Cihan’ın çatıdan düşmesiyle herkes şok olur. Serhat ise kardeşini çatıdan düşürdü iddiasıyla gözaltına alınır. Yaşanılan olay karşısında Serhat Berrak yüzleşmesinde neler olacağı ve Berrak’ın mahkemeye gelip gelmeyeceği ise diğer merak edilen konular arasında yer alıyor.

SERDAR ORÇİN GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu Serdar Orçin’ın Güller ve Günahlar 24. Bölümünde yaşanılan sahnede gözler bir sonraki bölüme çevrildi. Cihan hastanede yaşam mücadelesi verirken, izleyiciler “ Serdar Orçin Güller ve Günahlar dizisinden ayrıldı mı?” sorularını sormaya başladı.

Dizinin fanlarının merak ettiği sorunun cevabı Güller ve Günahlar 25. Bölüm fragmanında verilecek olan ipuçlarıyla belli olacak. Serdar Orçin Güller ve Günahlar dizisinin oyuncu kadrosunda olup olmayacağı ilerleyen bölümlerde netleşecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan’ın ihaneti Serhat’ı paramparça eder. Sevim, Serhat’ın hastanede yaşam mücadelesi veren kardeşinin neden yanında olmadığını merak ederken Serhat, Zeynep’i kaçıran adama dair bir iz bulmayı başarır. Kader adım adım Berrak’a giderken Zeynep, Serhat’ın hiç beklemediği bir hamle yapar.

GÜLELR VE GÜNAHLAR 24. BÖLÜMÜ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Güller ve Günahlar dizisinin 24. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, yayın sonrası bölümü resmi yayıncı kanalın televizyon ekranlarından ve dijital platformlarından takip edebilir.

Dizinin yeni bölümü yayınlandığı anda kaçıranlar için tekrar izleme seçenekleri de sunulmaktadır. Dizinin fragman ve özetlerine de kanalın resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilmektedir.