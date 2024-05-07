Sertab Erener'in Eurovision 2024 performansı 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 17:13 - Güncelleme : 07 May 2024 17:19
Sertab Erener, Eurovision'da ikinci yarı finalde "Everyway That I Can" performansıyla izleyicilerle buluşacak. Peki, Sertab Erener Eurovision performansı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir? İşte detaylar...
Eurovision tarihinde Türkiye için unutulmaz bir zafer yaşatan Sertab Erener, yıllar sonra yeniden bu sahnede boy gösterecek.
Erener'in Eurovision 2024 performansı, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde hayranlarıyla buluşacak.
Türkiye'nin Eurovision'daki unutulmaz temsilcisi Sertab Erener, 2003 yılında "Everyway That I Can" ile birincilik elde etmişti.
Bu kez, uzun bir aranın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkacak olan Erener, 9 Mayıs'ta şarkısını seslendirecek.
Eurovision tutkunları, Sertab Erener'in performansını heyecanla bekliyor.
Eurovision Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak.
Hayranları, resmi Eurovision YouTube kanalından Erener'in performansını izleyebilecek.
Kaynak: TGRT Haber