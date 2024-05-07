Sertab Erener'in Eurovision 2024 performansı 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde olacak

07 May 2024 17:13 - Güncelleme : 07 May 2024 17:19

Eurovision tarihinde Türkiye için unutulmaz bir zafer yaşatan Sertab Erener, yıllar sonra yeniden bu sahnede boy gösterecek.

Erener'in Eurovision 2024 performansı, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye'nin Eurovision'daki unutulmaz temsilcisi Sertab Erener, 2003 yılında "Everyway That I Can" ile birincilik elde etmişti.

Bu kez, uzun bir aranın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıkacak olan Erener, 9 Mayıs'ta şarkısını seslendirecek.

Eurovision tutkunları, Sertab Erener'in performansını heyecanla bekliyor.

Eurovision Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak.

Hayranları, resmi Eurovision YouTube kanalından Erener'in performansını izleyebilecek.