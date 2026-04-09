Star Tv’de Perşembe akşamları ekrana gelen Sevdiğim Sensin 9. Bölümüyle reyting rekorları kırdı. Heyecanlı geçen yeni bölümünün ardından gözle gelecek hafta yayınlanacak olan bölüme çevrildi. Dizinin fanları Sevdiğim Sensin 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? diye aramalara hemen başladı. Yapım ekibi ya da yayıncı kanaldan gelecek açıklamalar dikkatle takip edilirken, fragmanın kısa süre içinde yayınlanacağı öngörülüyor. Peki, Sevdiğim Sensin 10. Bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 9. Bölüm nereden izlenir? Sevdiğim Sensin 9. bölümde neler oldu?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin 10. Bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 9. Bölüm nereden izlenir? Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin 9. bölümünün reyting rekorları kırmasının ardından izleyiciler 10. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Sevdiğim Sensin dizisi Perşembe akşamları Star TV'de ekrana geliyor. 9. bölüm reyting rekorları kırdı. 10. bölüm fragmanı henüz resmi olarak yayınlanmadı ancak bölüm bittikten sonra Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin resmi sosyal medya hesapları da takip ediliyor. Sevdiğim Sensin 9. bölümü Star TV'nin resmi sayfasından veya YouTube'dan izlenebilir. 9. bölümde Ferman'ın köşke gelişi ve İnci'nin çevirdiği oyunlar aileyi sarstı.

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüme dair araştırmalar hız kazanırken, 9 Nisan 2026 itibarıyla fragmanın yayınlandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin heyecanını artırırken, gözler fragmanın yayınlanacağı ana çevrilmiş durumda.

Dizinin yeni bölüm fragmanları, bölümün hemen ardından yayıncı kanal üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Bu doğrultuda, Sevdiğim Sensin 10. bölüm fragmanının da 9. bölümün bitişinin ardından Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümüne ilişkin ipuçlarını kaçırmak istemeyen izleyiciler, yapımın resmi sosyal medya hesaplarını da yakından takip ediyor. Dizinin Instagram ve YouTube kanalları üzerinden yapılan paylaşımlar, yeni bölüm hakkında önemli detaylar sunuyor. Sevdiğim Sensin izleyicileri, hem fragman hem de yeni bölümle ilgili gelişmeleri öğrenmek için araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

SEVDİĞİM SENSİN 9. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin 9. Bölüm Star Tv kanalında hafta sonları tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Diziyi sonradan izlemek isteyenler içinse Star Tv kanalının resmi sayfasından ya da YouTube üzerinden Sevdiğim Sensin kanalından izleyebilir.

SEVDİĞİM SENSİN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman’ın ansızın köşke gelişi, tüm aileyi köşeye sıkıştırır ve Aldur ailesinde büyük bir kırılmaya neden olur. İnci’nin çevirdiği bazı oyunların ortaya çıkması da bu kırılmayı derinleştiren bir diğer etken olur. Esat, ilk kez İnci’ye karşı bu denli sert bir öfke duyar. Esat tarafından İnci’ye verilen ceza ise onun asla kabul edemeyeceği türdendir.

Dicle ise hayatı boyunca kaçtığı korkularıyla yeniden yüzleşirken, yaşananların sorumluluğunu bir kez daha omuzlarında hisseder. Yatırım görüşmesinin yarıda kalmasıyla birlikte Erkan da iki cephede birden sıkışır. Bir yanda ailesinin geleceği, diğer yandaysa Dicle’nin güvenliği vardır. Bu sırada Ferman’ın elindeki büyük koz, herkesi beklenmedik bir çıkmaza sürükler. Alınan karar, Ferman karşısında herkesi çaresiz bırakırken, köşkteki gerilim her geçen an daha tehlikeli bir hâl alır.

Erkan’ın tüm koruma çabasına rağmen, Dicle’yi geçmişle ilgili öğrendiği bir gerçek derinden sarsar. İlk kez bu kadar savrulur ve içine düştüğü çıkmazda ne yapacağını bilemez hâle gelir. Erkan, Dicle’nin mutluluğu için harekete geçer; ancak bu, onu geri dönüşü olmayan bir sırrın eşiğine getirir