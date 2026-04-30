Sevdiğim Sensin 11. bölüm 3. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Başarılı oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle tüm sevenlerini ekran başında toplayan Sevdiğim Sensin, heyecan dolu gelişmeleriyle beraber reyting sıralamasında üst sıralarda gelmeyi başarıyor. Başrolünde genç yetenek Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın bir araya geldiği Sevdiğim Sensin'in yayınlanan son bölümünde; Dicle'nin öldü zannettiği ablası Derya'nın mezarının peşine düşmesi onu tek başına tehlikeli bir yolculuğa sürüklerken yine Erkan'ın onu kurtarmasıyla heyecan duygusu doruklara ulaşmıştı. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 11. bölümde ne olacak? Sevdiğim Sensin dizisi 11. bölüm 3. tanıtım fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde izleyicileri bekleyen bir kesit...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 11. BÖLÜM 3. TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Erkan'ın kalbinde iyiden iyiye yer edinmiş olan Dicle, köşkte Erkan tarafından sağlanan onca imkana karşı yine de kendini benliğini bulduğu yer olan ahırda uyurken bulur.

Dicle'nin kuzu ile beraber koyun koyuna uyuduğunu gören Erkan ise, kendi kendine söylenir ve Dicle'nin bu haline içi gider. Dicle'nin bu saf ve masum haline aşık olan Erkan, Dicle'nin yanına sokularak 'Yeni yatak odamız hayırlı olsun' diyerek yanında uyumaya başlar.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI?

Star TV'nin güçlü yapımlarından olan Sevdiğim Sensin dizisi, her perşemba akşamı Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 11. bölümü ise 30 Nisan Perşembe (bu akşam) saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU? SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜM ÖZETİ:

Ekranların sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in geçtiğimiz hafta ki yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler, izleyicinin peşini bırakmamıştı.

Sevdiğim Sensin dizisi 10. bölümde Aldur ailesi yaşadığı saldırının şokunu henüz atlatamamış iken medya tarafından kendilerine yöneltilen acımaz sorular büyük bir sarsıntıya neden olur.

Saldırıda yaralanan Civan'ın kritik durumu devam ederken hastane koridorunda Dicle'ye Derya'yı itiraf edecek gibi olması en heyecanlı sahnelerden biri olarak karşımıza çıkmıştı.

Civan ile Nilüfer arasındaki etkileşim artmaya başlamışken; İnci'nin Fikret'e Erkan'ın ikisinin oğullarını olduğunu söylemesi Fikret'in cephesinde çıkan intikam ateşini farklı bir boyuta taşıdı.

Erkan'ın sevdiği kadını korumak uğruna yapacağı o büyük itiraf ise Aldur Köşkü'nde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bir kez daha gözler önüne sermişti.