Sevdiğim Sensin 2. Bölümde Aldur köşkü’nde büyük kriz! Erkan’ın gizli evliliği ortaya çıkıyor

Sevdiğim Sensin 2. bölümde tansiyon yükseliyor. Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle başlayan gerilim, gizli evliliğin ortaya çıkmasıyla adeta fırtınaya dönüşüyor. Hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden gerçeği saklamaya çalışan Erkan, kısa sürede köşkteki tüm dengeleri altüst ediyor. Peki, Sevdiğim Sensin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle dengeler altüst olur. Erkan, hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden Dicle’yle evlendiği gerçeğini gizlemeye çalışır. Kısa sürede ortaya çıkan evlilik, Aldur hanesinde büyük bir fırtınanın kopmasına neden olur. Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini söylediğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. Çıkan büyük tartışma sonucu Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alır ve evi terk eder.
İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez karşılaşan Dicle ise bilmediği bir hayatın ortasında bocalasa da tek sığınağı sandığı adama tutunmaya çalışır. Erkan ise ne yapacağına karar vermek için Dicle’yle geçici olarak bir yere yerleşir. Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için planlar yaparken; İnci de Esat’tan gizli, hem Erkan’ı eve döndürecek hem de Dicle’den kurtulmalarını sağlayacak başka bir plan kurar. Kapılarına dayanan beklenmedik ziyaretçiler, Erkan ve Dicle’yi bir çıkmaza sürükleyecektir.
Star Tv kanalında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi Perşembe günü ekranlara geliyor. Yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sevdiğim Sensin dizisinin gelecek hafta bölümü merak uyandırdı. Sevdiğim Sensin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçları yapım biter bitmez ekrana gelecek. Sevdiğim Sensin’in resmi hesaplarından 3. Bölüm fragmanı yayınlanacaktır.
Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur
Helin Kandemir - Dicle Demir
Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur
Esra Ronabar - İnci Aldur
Deniz Işın - Nilüfer Aldur
Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur
Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu
Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca
Barış Baktaş - Civan Demir
Elçin Zehra İrem - Burçin Parsoğlu
Nihan Büyükağaç - Havva Vardar
Emrah Aytemur - Ferman Demir
Murat Seven - Fikret Doğanay
Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu
Bensu Uğur - Zehra
Yılmaz Kunt - Koray
Manolya Maya - Selin
Ozan Gözel - Muharrem
Deniz Karaoğlu - Teoman