10°
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sevdiğim Sensin 2. Bölümde Aldur köşkü’nde büyük kriz! Erkan’ın gizli evliliği ortaya çıkıyor

Sevdiğim Sensin’in 2. bölümünde Aldur Köşkü karışıyor. Erkan’ın Dicle ile yaptığı gizli evlilik ortaya çıkınca aile içinde büyük bir kriz patlak veriyor. Babasıyla karşı karşıya gelen Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alıp evi terk ediyor. Köşkte dengeler tamamen değişiyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 21:46

Sevdiğim Sensin 2. bölümde tansiyon yükseliyor. ’ın ’yi köşke getirmesiyle başlayan gerilim, gizli evliliğin ortaya çıkmasıyla adeta fırtınaya dönüşüyor. Hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden gerçeği saklamaya çalışan Erkan, kısa sürede köşkteki tüm dengeleri altüst ediyor. Peki, Sevdiğim Sensin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEVDİĞİM SENSİN 2. BÖLÜMDE ERKAN VE DİCLE AYRILIYOR

Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle dengeler altüst olur. Erkan, hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden Dicle’yle evlendiği gerçeğini gizlemeye çalışır. Kısa sürede ortaya çıkan evlilik, Aldur hanesinde büyük bir fırtınanın kopmasına neden olur. Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini söylediğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. Çıkan büyük tartışma sonucu Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alır ve evi terk eder.

İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez karşılaşan Dicle ise bilmediği bir hayatın ortasında bocalasa da tek sığınağı sandığı adama tutunmaya çalışır. Erkan ise ne yapacağına karar vermek için Dicle’yle geçici olarak bir yere yerleşir. Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için planlar yaparken; İnci de Esat’tan gizli, hem Erkan’ı eve döndürecek hem de Dicle’den kurtulmalarını sağlayacak başka bir plan kurar. Kapılarına dayanan beklenmedik ziyaretçiler, Erkan ve Dicle’yi bir çıkmaza sürükleyecektir.

SEVDİĞİM SENSİN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

kanalında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi Perşembe günü ekranlara geliyor. Yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sevdiğim Sensin dizisinin gelecek hafta bölümü merak uyandırdı. Sevdiğim Sensin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçları yapım biter bitmez ekrana gelecek. Sevdiğim Sensin’in resmi hesaplarından 3. Bölüm fragmanı yayınlanacaktır.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU

Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur

Helin Kandemir - Dicle Demir

Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur

Esra Ronabar - İnci Aldur

Deniz Işın - Nilüfer Aldur

Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur

Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu

Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca

Barış Baktaş - Civan Demir

Elçin Zehra İrem - Burçin Parsoğlu

Nihan Büyükağaç - Havva Vardar

Emrah Aytemur - Ferman Demir

Murat Seven - Fikret Doğanay

Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu

Bensu Uğur - Zehra

Yılmaz Kunt - Koray

Manolya Maya - Selin

Ozan Gözel - Muharrem

Deniz Karaoğlu - Teoman

ETİKETLER
#star tv
#dicle
#erkan
#Dizi Fragmanı
#Sevdiğim Sensin
#Medya
