Sevdiğim Sensin dizisi 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 10. Bölüm nereden izlenir?

Perşembe günlerinin gözde dizisi Sevdiğim Sensin, yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in oynadığı Sevdiğim Sensin’in son bölümlerinde; Dicle’nin öldü zannedilen ablası Derya’nın ortaya çıkışı izleyiciler arasında duyulan heyecanı zirveye çıkarken dizinin yeni bölümüne yönelik sabrı da zorlaştırıyor. Yeni bölümü dört gözle beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşam ekranlarda oynayıp oynamayacağı, yaşanan üzücü okul saldırısı sonrasında merakla araştırılıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen korkunç saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölüm tarihlerini ertelerken Sevdiğim Sensin’in yeni bölüm tarihinde değişiklik yapılıp yapılmadığı arama motorunda hız kazanıyor. Peki bugün Star TV ekranlarında Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü mü yoksa yeni bölümü mü oynayacak?
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
‘Dicle’ karakteriyle Helin Kandemir’in, ‘Erkan’ karakteriyle de Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı Sevdiğim Sensin dizisi 10. bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarındaki yerini alacak.
Sevdiğim Sensin dizisinin 11. bölümü ise aksi gelişmediği takdirde önümüzdeki hafta 23 Nisan’da sevenleriyle bir araya gelecek.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 10. BÖLÜM GELİŞMELERİ:
Geçmişin büyük sırlarındaki perde teker teker açılırken; Aldur köşkü yine yeniden karışır. Ferman, sinirini sadece Dicle'ye değil, Dicle’nin arkasında olan Feride'ye de yansıtır.
Öfkesini kontrol edemeyen Ferman, hakimiyeti yeniden eline alabilmek için yeni planlar kurar. Derya’nın yaşadığının şokundan çıkamayan Erkan, Dicle’nin iyiliği için bir süre susmak zorundadır.
Dicle ise tek başına annesinin mezarını bulmak için önü risklerle dolu bir yola çıkar. Civan ise sırtındaki yükünü atmış olmanın verdiği hafiflikle yürüyebileceğini zannederken bu defa da farklı bir sorunla karşı karşıya kalır.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Heyecan dolu gelişmeleriyle 10. Bölümü bu akşam Star TV ekranlarına gelen Sevdiğim Sensin dizisi, yayınlanan nefes kesici bölümüyle izleyenleri ekran başında soluksuz bıraktı.
Dicle’nin herkesten gizli annesinin mezarını bulmak için kaçıp gitmesi, Erkan’ın Dicle’yi bulabilmek için her yeri Civan ile beraber karış karış ettiği bölümde Dicle’nin başına gelen kötü olaylar, dizinin yeni bölümünde izleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşattı.
Gizem ve merak’ın yükseldiği Sevdiğim Sensin 10. Bölüm bitiminde izleyiciler dizinin gelecek hafta ki yayınlanacak olan bölümündeki gelişmelere yöneldi. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sevdiğim Sensin dizisinin izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
16 NİSAN PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin / Yeni Bölüm
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema