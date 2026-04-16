Sevdiğim Sensin dizisi 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 10. Bölüm nereden izlenir?

Perşembe günlerinin gözde dizisi Sevdiğim Sensin, yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in oynadığı Sevdiğim Sensin’in son bölümlerinde; Dicle’nin öldü zannedilen ablası Derya’nın ortaya çıkışı izleyiciler arasında duyulan heyecanı zirveye çıkarken dizinin yeni bölümüne yönelik sabrı da zorlaştırıyor. Yeni bölümü dört gözle beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşam ekranlarda oynayıp oynamayacağı, yaşanan üzücü okul saldırısı sonrasında merakla araştırılıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen korkunç saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölüm tarihlerini ertelerken Sevdiğim Sensin’in yeni bölüm tarihinde değişiklik yapılıp yapılmadığı arama motorunda hız kazanıyor. Peki bugün Star TV ekranlarında Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü mü yoksa yeni bölümü mü oynayacak?