Sevdiğim Sensin dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi son bölüm nereden izlenir?

Star TV'nin sevilen projelerinden olan Sevdiğim Sensin dizisi, özellikle de bu akşamki yayınlanan duygu yüklü bölümüyle izleyicilerden tam not almayı başardı. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'i bir araya getiren Sevdiğim Sensin dizisinin duygu geçişlerinin ağırlıklı olduğu 10. bölümde; Dicle'nin öldü zannettiği ablası Derya'nın mezarı sanıldığı yerde yürek yakan o acılı sözleri, izleyicileri televizyon karşısından gözyaşlarına boğdu. Dicle'nin dramatik hikayesi ve başarılı oyunculuk performansları, izleyicileri Sevdiğim Sensin'i reyting istatistiklerinde bir numaraya taşıdı. Bomba bir bölümden sonra izleyiciler, fenomen dizinin bölüm sonuna gelmesiyle birlikte gözlerini dizinin yeni bölüm fragmanına çevirdi. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde ne oldu? Sevdiğim Sensin dizisini kaçıranlar 10. bölümü nereden izleyebilir?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

23 Nisan Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi, izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Civan'ın itirafıyla birlikte Dicle'nin ablası Derya'nın yaşadığını öğrenen Erkan, bunu Dicle'nin iyiliği için kendisine söyleyemez.

Bu vebalin altında iyice ezilen Erkan, her ne kadar Dicle'ye ablası Derya'nın ölmediğini anlatmak istese de bir şekilde kendini durdurmayı başarır.

Dicle'nin herkesten gizli evden kaçıp Gözlütepe'ye annesinin mezarına gitmek için yola koyulması başına tehlikeli işler açar. Köşkte olmadığı görülen Dicle'nin telefonuna daha önceden yüklenen takip cihazı uygulamasıyla Dicle'nin yeri kolaylıkla tespit edilir.

Dicle'yi bulmak için herkes seferber olur. Dicle, otogarın oralarda tenha bir yerde yatan adamın saldırısna maruz kalır. Adamın elinden kaçmaya çalışırken çevrelerine duyurduğu 'Sessiz yardım hareketi' ile sesini duyurmayı başarır ve etrafındakilerin de bu mesajı almalarıyla birlikte Dicle hem kendisini hem de kendisi gibi esir düşürülen kadınların hayatını kurtarır.

Nilüfer ile Civan arasında geçen barbekü sahnesinde ise Civan ile Nilüfer arasında duygusal bir etkileşim gerçekleşir. Tam yakınlaşacakları sırada Erkan'ın Civan'ı araması üzerine Civan ve Nilüfer, Erkan ile Dicle'yi havaalanından almak üzere yola çıkar.

Yolda Fikret'in adamlarının baskınına maruz kalan dörtlünün sağ kurtulup kurtulamayacakları merak konusu olur.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 10. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Heyecan dolu gelişmeleriyle reyting rekorları kırması beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümü yayınlanır yayınlanmaz binlerce kişi bölüm sonunda dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

Herkesin birbirine aşkını itiraf ettiği görülen fragmanda izleyiciler dizinin yeni bölümü için şimdiden sabırsızlandı. 23 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan Sevdiğim Sensin 10. bölümü kaçıranlar ya da tekrardan izlemek isteyenler, diziyi resmi web sitesi üzerinden bölümlerini takip ederek izleyebilir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdiğim Sensin dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümüne dair tanıtım fragmanı sosyal medyaya düştü. Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı dizinin web sitesi ve resmi sosyal medya hesabı üzerinden izleyicileriyle buluştu.

