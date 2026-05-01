Sevdiğim Sensin dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin, son bölüm nereden izlenir?

Başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı Sevdiğim Sensin dizisi, bu akşam ki yayınlanan yeni bölümüyle izleyenlerin adeta nefesini kesti! Heyecanın zirveye ulaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin 11. bölümünde; izleyiciler dizi bitene kadar kendilerini ekran başından alamayıp bölümü nefessiz izlerken, bölüm sona erer ermez gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirdi. Heyecan dolu gelişmelerin peşin sıra verildiği Sevdiğim Sensin'in son bölümünde; Nilüfer'in, Civan'ın Dicle'nin abisi olduğunu öğrenmesi ve dizinin final sahnesinde ise İnci'nin kuzu itirafıyla Dicle'nin herkesin içinde bomba bir çıkış yapması, geceye damgasını vurdu! Dicle'nin İnci'ye meydan okuduğu sahnede bölümün sonlanmasıyla birlikte izleyicilerin arama motorunda en yaygın arattığı başlıklar ise "Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Sevdiğim Sensin dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde neler olacak? Sevdiğim Sensin dizisi 12.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

- Erkan'ın herkesin içinde Dicle'ye olan aşkını itiraf etmesi Aldur'ları şoka sokar. Evliliğini vicdan yüküyle sürdürmediğini, bile ve isteyerek Dicle ile beraber olduğunu söyleyen Erkan'ın bu sözleri karşısında Burçin'in 'Aşık mısın ona?' sözleri duymak istemeyeceği sözleri de peşinden getirecektir.

- Civan'ın Dicle'nin abisi olduğunu öğrenmesiyle beraber yaşadığı şoku bir türlü atlatamayan Nilüfer, öğrendikleri karşısında kendisini tutamaz ve Civan'a tokat atar.

- Sırf Dicle'ye inat olsun diye onu kızdırmak uğruna ahırdaki kuzuyu kesme kararı alan İnci'nin bu insafsız planını öğrenen Burçin'in gizliden kuzuyu kestirmemesi bölümde takdir edilir iken Dicle'nin bu gerçeği bilmeden en sevdiği sadık hayvanı olan kuzusunun kesildiğini düşünmesi, üstelik onu yediğini zannetmesi onu hiç kimsenin beklemeyeceği bir davranışla sinirden köpürmesine neden olur.

- Kuzunun kesilmediğini Erkan'a bildiren Burçin'in bu davranışı izleyicileri şaşırtırken, Dicle'nin kesildi zannettiği kuzusunu canlı bir şekilde görmesi dünyaları ona vermiştir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 11. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Nilüfer'in Dicle'nin abisinin Civan olduğunu tesadüfen öğrenmesi, Erkan'ın Tahir'in Ferman'ı hapisten çıkaran kişi olduğunu öğrenmesi ve o sırada Feride'nin de bu konuşmayı duyup Tahir'i terslemesi, dizinin final sahnesinde ise İnci'nin pes dedirten Dicle girişimi bölüme damga vuran en çarpıcı anlardan biri oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünü kaçıranlar ya da tekrarını izlemek isteyen kimseler, kanalın resmi web sitesi üzerinden son bölüme ulaşabilir.