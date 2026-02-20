Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

İkinci bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinin gelecek haftaki bölümü izleyiciler arasında merakla araştırılır oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yayınlandıysa nerede yayınlandı?

Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 02:35
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
20.02.2026 02:35

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sevdiğim Sensin , izleyiciler arasında büyük bir beğeni ve ilgi ile takip ediliyor. Henüz ikinci bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin'deki duygu dolu sahneler, seyircileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

'yi abilerinin gazabından kurtarmak için kendi ailesinden gizli bir şekilde Dicle ile evlenen 'ı yeni hayatında bazı zorluklar bekler iken Dicle'nin köy hayatından şehir hayatına geçtiği 2. bölüm sonunda izleyiciler, dizinin fragmanını merakla bekler oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölümde neler olacak?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkan'ın bir mekan çıkışında kızla fotoğrafını gören Dicle'nin abileri ayaklanıyor ve İstanbul'a Dicle'yi almaya geliyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Ferman'ın silah doğrulttuğu Erkan'a nişanlısı Burçin ile evleneceğini söylerken Dicle, Erkan için 'Erkan benim kocam, biz evliyiz' sözleriyle her şeyden habersiz olduğunu gösteriyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Babası ile olan savaşta kaybeden tarafın kendisi olduğunu kabul eden Erkan, babasıyla bir şart karşılığında eve döneceğini söylüyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Erkan'ın babasından isteği fragmanda net bir şekilde ifade edilmese de tahmin edildiği üzere Dicle'nin korunabilmesi için onunla beraber eve dönme şartı kuvvetli ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Erkan'dan habersiz ahıra kapatılan Dicle'nin durumuna şans eseri öğrenen Erkan, soluğu Dicle'nin yanında alıyor. Erkan, "Sen nasıl her şartta bu kadar mutlusun?" derken Dicle'nin "Bizim orada şans sana gülmez, sen gülmesini bilmezsen" sözleri karşılık buluyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Erkan her şeyi onun iyiliği için yaptığını söyler iken Dicle'nin ''Ben sana gönlümü vermişim ne yaparsan boynum kıldan incedir'' sözleri bölüme damgasını vuruyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER? iŞTE OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ:

Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur
Helin Kandemir - Dicle Demir
Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur
Esra Ronabar - İnci Aldur
Deniz Işın - Nilüfer Aldur
Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur
Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu
Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca
Barış Baktaş - Civan Demir
Elçin Zehra İrem - Burçin Parsoğlu
Nihan Büyükağaç - Havva Vardar
Emrah Aytemur - Ferman Demir
Murat Seven - Fikret Doğanay
Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu
Bensu Uğur - Zehra
Yılmaz Kunt - Koray
Manolya Maya - Selin
Ozan Gözel - Muharrem
Deniz Karaoğlu - Teoman
Yayın takvimi

#dizisi
#dicle
#fragman
#yeni bölüm
#erkan
#Sevdiğim Sensin
#Medya
