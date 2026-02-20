Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Kategoriler
Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sevdiğim Sensin dizisi, izleyiciler arasında büyük bir beğeni ve ilgi ile takip ediliyor. Henüz ikinci bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin'deki duygu dolu sahneler, seyircileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Dicle'yi abilerinin gazabından kurtarmak için kendi ailesinden gizli bir şekilde Dicle ile evlenen Erkan'ı yeni hayatında bazı zorluklar bekler iken Dicle'nin köy hayatından şehir hayatına geçtiği 2. bölüm sonunda izleyiciler, dizinin yeni bölüm fragmanını merakla bekler oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölümde neler olacak?
Erkan'ın bir mekan çıkışında kızla fotoğrafını gören Dicle'nin abileri ayaklanıyor ve İstanbul'a Dicle'yi almaya geliyor.
Ferman'ın silah doğrulttuğu Erkan'a nişanlısı Burçin ile evleneceğini söylerken Dicle, Erkan için 'Erkan benim kocam, biz evliyiz' sözleriyle her şeyden habersiz olduğunu gösteriyor.
Babası ile olan savaşta kaybeden tarafın kendisi olduğunu kabul eden Erkan, babasıyla bir şart karşılığında eve döneceğini söylüyor.
Erkan'ın babasından isteği fragmanda net bir şekilde ifade edilmese de tahmin edildiği üzere Dicle'nin korunabilmesi için onunla beraber eve dönme şartı kuvvetli ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Erkan'dan habersiz ahıra kapatılan Dicle'nin durumuna şans eseri öğrenen Erkan, soluğu Dicle'nin yanında alıyor. Erkan, "Sen nasıl her şartta bu kadar mutlusun?" derken Dicle'nin "Bizim orada şans sana gülmez, sen gülmesini bilmezsen" sözleri karşılık buluyor.
Erkan her şeyi onun iyiliği için yaptığını söyler iken Dicle'nin ''Ben sana gönlümü vermişim ne yaparsan boynum kıldan incedir'' sözleri bölüme damgasını vuruyor.
Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur
Helin Kandemir - Dicle Demir
Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur
Esra Ronabar - İnci Aldur
Deniz Işın - Nilüfer Aldur
Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur
Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu
Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca
Barış Baktaş - Civan Demir
Elçin Zehra İrem - Burçin Parsoğlu
Nihan Büyükağaç - Havva Vardar
Emrah Aytemur - Ferman Demir
Murat Seven - Fikret Doğanay
Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu
Bensu Uğur - Zehra
Yılmaz Kunt - Koray
Manolya Maya - Selin
Ozan Gözel - Muharrem
Deniz Karaoğlu - Teoman
