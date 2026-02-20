Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sevdiğim Sensin dizisi, izleyiciler arasında büyük bir beğeni ve ilgi ile takip ediliyor. Henüz ikinci bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin'deki duygu dolu sahneler, seyircileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Dicle'yi abilerinin gazabından kurtarmak için kendi ailesinden gizli bir şekilde Dicle ile evlenen Erkan'ı yeni hayatında bazı zorluklar bekler iken Dicle'nin köy hayatından şehir hayatına geçtiği 2. bölüm sonunda izleyiciler, dizinin yeni bölüm fragmanını merakla bekler oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölümde neler olacak?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkan'ın bir mekan çıkışında kızla fotoğrafını gören Dicle'nin abileri ayaklanıyor ve İstanbul'a Dicle'yi almaya geliyor.

Ferman'ın silah doğrulttuğu Erkan'a nişanlısı Burçin ile evleneceğini söylerken Dicle, Erkan için 'Erkan benim kocam, biz evliyiz' sözleriyle her şeyden habersiz olduğunu gösteriyor.

Babası ile olan savaşta kaybeden tarafın kendisi olduğunu kabul eden Erkan, babasıyla bir şart karşılığında eve döneceğini söylüyor.

Erkan'ın babasından isteği fragmanda net bir şekilde ifade edilmese de tahmin edildiği üzere Dicle'nin korunabilmesi için onunla beraber eve dönme şartı kuvvetli ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Erkan'dan habersiz ahıra kapatılan Dicle'nin durumuna şans eseri öğrenen Erkan, soluğu Dicle'nin yanında alıyor. Erkan, "Sen nasıl her şartta bu kadar mutlusun?" derken Dicle'nin "Bizim orada şans sana gülmez, sen gülmesini bilmezsen" sözleri karşılık buluyor.

Erkan her şeyi onun iyiliği için yaptığını söyler iken Dicle'nin ''Ben sana gönlümü vermişim ne yaparsan boynum kıldan incedir'' sözleri bölüme damgasını vuruyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER? iŞTE OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ:

Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur

Helin Kandemir - Dicle Demir

Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur

Esra Ronabar - İnci Aldur

Deniz Işın - Nilüfer Aldur

Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur

Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu

Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca

Barış Baktaş - Civan Demir

Elçin Zehra İrem - Burçin Parsoğlu

Nihan Büyükağaç - Havva Vardar

Emrah Aytemur - Ferman Demir

Murat Seven - Fikret Doğanay

Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu

Bensu Uğur - Zehra

Yılmaz Kunt - Koray

Manolya Maya - Selin

Ozan Gözel - Muharrem

Deniz Karaoğlu - Teoman

