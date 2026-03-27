Sevdiğim Sensin dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin'de Erkan, boşanmaktan vazgeçiyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, yayınlanan son bölümüyle izleyenlerden tam not almayı başardı. Başarılı kadrosu ve oyunculuk performanslarıyla izleyenlerin ilgisini çeken Sevdiğin Sensin dizisi yayınlanan yeni bölüm sonrasında izleyicilerin gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirmelerine neden oldu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?
Her Perşembe akşamı Star TV ekranlarında verilen Sevdiğim Sensin dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Dicle'nin dramatik hikayesini konu alan Sevdiğim Sensin'in son bölümünde geçirilen kaza ile beraber nice heyecan dolu gelişmeler de peşin sıra geldi.
Başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Sevdiğim Sensin dizisi yayınlanan son bölümünden birkaç dakika sonra dizinin gelecek haftaki bölüm fragmanı TV ekranlarında yayınlandı.
Star TV'nin sevilen projesi Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşamki yayınlanan yeni bölümünde verilen boşanma sahnesi geceye damgasını vurdu!
Boşanma duruşması sırasında Dicle'nin 'Kararım kesindir, boşanmak isterim' sözleri üzerine hakim aynı soruyu Erkan'a yöneltince Erkan'ın verdiği cevap seyircilerle beraber Dicle'yi de şoka soktu.
İstanbullu Erkan içten içe gönlünü kaptırdığı köylü kızı Dicle'den boşanmak istemediğini gayet kendinden emin bir şekilde söyleyerek bölüme damgasını vurdu!
Erkan'ın bu red cevabından sonra nişanlısı Burçin evde krize girip önüne geleni döküp saçıyorken, Dicle'nin hakim karşısında aldığı bu cevapla şokunu kolay kolay atlatamaz.
Erkan, tıpkı ilk bölümde olduğu gibi yine ikinci kez Dicle için ailesini karşısına alıyor. Öte yandan Tahir, elinde babalık testi sonucuyla öz babası sandığı babasının karşısına dikilerek gerçeklere uyanmasını sağlıyor.
Aldur Derneği Müdürü Feride'nin 'Bir Fırtına tuttu beni' sözlerini seslendirdiği türküsü sonrasında kolundaki bir detay fragmanın en dikkat çekici anlarından oluyor.
Bunu duyan Civan'ın 'Sen buradasın, sen O'sun' sözleri fragmanı izleyenler arasında merak uyandırdı.