Konusu izleyiciyi saran 'Sevdiğim Sensin' dizisi, dramatik hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla her hafta adından söz ettirmeye devam ediyor. Dicle'nin acıklı hikayesi, izleyicilere ekran başında duygusal anlar yaşatırken yeni bölüm için her hafta gün sayan izleyiciler fenomen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Geçirdiğimiz bayram haftası sonrasında başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı 'Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam var mı yok mu? Sevdiğim Sensin dizisi 7. bölüm detayları:

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam var mı? Sevdiğim Sensin dizisi 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? 'Sevdiğim Sensin' dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ve son bölümde yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü bu akşam Star TV'de saat 20.00'da yayınlanacak. 7. bölümünde boşanma sahnesi yer alacak. Son bölümde Ferman, Kadir'i vurmuş, Dicle kendini sorumlu tutmuştu. Ferman, Dicle'yi öldürmeye çalışırken Burçin'in bağırmasıyla durumu intihara süslemiş ve suçu Dicle'ye yüklemişti. Burçin, Dicle'ye yanaşır gibi görünse de Erkan'ın Dicle'ye duyduğu hissiyatı ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Doğum günü sürprizi sonrası Burçin'in Dicle'yi kandırıp arabasına almasıyla Ferman'ın kazasıyla karşılaşılmıştı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Her perşembe televizyon başında severek takip edilen Sevdiğim Sensin dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Bugüne dek 6 kez televizyon ekranında yer edinen Sevdiğim Sensin dizisi yayınlanan bölümlerindeki gelişmeleri ile izleyicileri ekrana sürüklüyor.

Star TV'nin en çok izlenen yapımlarından olan Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşam TV ekranlarında olup olmayacağı ise merak konusuydu.

Yeni bölümü bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan Sevdiğim Sensin dizisi 7. bölümünde boşanma sahnesiyle bölüme damgasını vuracak!

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü bu akşam Star TV ekranında saat 20.00'da sevenlerinin karşısında olacak!

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferman'ın Kadir'i vurduğunu öğrenir öğrenmez soluğu can yoldaşı Kadir'in yanında alan Erkan, Ferman'ın gönderdiği konuma doğru hızla yol alır.

Kadir'in vurulmasından kendini sorumlu tutan Dicle'nin omuzlarına inen bu yükün farkında olan Erkan, Dicle'nin yükünü hafifletmeye çalışır. Kadir'in durumunun iyi olduğunu kendi gözleriyle görünce rahatlayacak olan Dicle, Kadir'in durumunun iyi olduğunu görünce rahatlar.

Bu olanlardan sonra çareyi Dicleyi öldürmekte bulan Ferman, Dicle'nin çalıştığı yere gider. Kadir'e yaptıklarından sonra başkalarının daha fazla zarar görmemesi için kendi kaderine razı olur ve işyerinin terasına çıkarlar.

Orada abisi Ferman'ı Kadirle evlenirse maddi sıkıntı çekmeyeceğini gerekirse kendi çalışıp ona yine para verebileceğini öne sürse de aç gözlü Ferman bunu kabul etmez.

Ferman, uçurumun eşiğinde olan Dicle'yi itip onu ölüme sürükleyecek iken peşlerine takılan Burçin'in Dicle'yi görüp bağırmasıyla kardeşine intihar süsü verir ve orada olanlardan kendini sıyırıp suçu Dicle'ye yükler.

Bu süreçte Burçin, Dicle’ye yanaşır gibi görünse de esas amacı; Erkan'ın Dicle'ye duyduğu hissiyatı çözmek ve ortaya çıkarmaktır. Dost görünmeye çalışıp Dicle yanlısı görünmeye çalışan Burçin'in kurduğu tuzağa kendisinin düşeceğinden habersizdir.

Doğum günü için Dicle'ye süpriz ayarlayan Erkan, Dicle'ye hayatının bir ilkini yaşatırken bu mutluluk çok uzun sürmeyecektir. Doğum günü süprizi sonrasında Burçin'in Dicle'yi tek yakalayıp kandırması ve arabasına alması sonucunda Ferman'ın kazası ile karşılaşılır. Bakalım dizinin yeni bölümünde neler olacak?