23 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin nefes kesen bölümünden sonra izleyiciler, bölüm sonlanır sonlanmaz kendilerini arama motorunda buldu. Heyecan dolu gelişmelerin peş peşe verildiği Sevdiğim Sensinde dizinin 10. bölümü biter bitmez dizinin sıkı takipçileri, Sevdiğim Sensin'in önümüzdeki hafta ekrana gelecek yeni gelişmelerini takip etmeye başladı. 'Dicle' karakteriyle Helin Kandemir'in 'Erkan' karakteriyle de Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı Sevdiğim Sensin dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başında soluksuz izletirken, gelecek hafta ki bölüm için meraklar da haliyle arttı. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanında neler var?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevdiğim Sensin 11. bölümde Civan, Dicle'ye Derya'yı söylüyor mu? Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümünün ardından izleyiciler, 11. bölüm fragmanında neler olacağını merak ediyor. Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümü 23 Nisan Perşembe akşamı yayınlandı. 10. bölüm finalinde Civan vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Civan, hastanede Dicle'ye 'Derya' kelimesini söyleyerek bir itirafta bulunmaya çalıştı. Ferman, hastanede Civan'ın kardeşi olduğunu itiraf etti. Dicle'nin öldü sandığı ablası Derya'nın ölümüyle yaşadığı acı, izleyicileri duygusal olarak etkiledi. Sevdiğim Sensin'in 11. bölüm fragmanı dizinin resmi Instagram hesabı ve web sitesinde yayınlandı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin dizisi 10. bölümüyle 23 Nisan Perşembe akşamı Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dicle'nin öldü zannettiği ablası Derya'nın ölümünden kendini mesul tutması ve bununla beraber yaşadığı acı, izleyicileri duygusal anlamda zorlarken Civan'ın her şeyi itiraf edeceği an ise büyük bir merakla bekleniyor.

Duygusal sahnelerin ağırlıkta olduğu Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde izleyiciler, ekran başında duygu dolu anlar yaşarken bölüm finalinin en heyecanlı yerde bitmesi, yeni bölüm fragmanına yönelik merakları da arttırdı.

Dizi sonlanır sonlanmaz resmi Instagram hesabı ve web sitesine düşen Sevdiğim Sensin 11. bölüm fragmanı yoğun bir ilgi gördü.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevdiğim Sensin'in son bölümünde çıkan çatışma sırasında vurulan Civan, hastaneye kaldırıldığı an yanı başında olan Dicle'ye güçlükle bir şeyler itiraf etmeye çalışır.

Civan'ın ağzından dökülen 'Derya' kelimesi heyecanı zirveye taşırken, izleyiciler Civan'ın Dicle'ye Derya'nın ölmediğini itiraf edip etmeyeceği konusundaki meraklarını arttırıyor.

Civan'ın vurulduğunu öğrenen Ferman, hastaneye büyük bir panikle girer ve Civan'ın durumunu sorar. Nilüfer ise, "Sana ne oluyor be?" diyerek çıkışması üzerine Ferman, Civan'ın kardeşi olduğunu itiraf ederek Nilüfer'i şoka sokar.

Öte yandan Civan'ın taburcu olduğu bir sahnede kendi kendine çiçekle konuşurken bunu Nilüfer'in duyması ikili arasındaki yakınlığı arttırıyor.

"Senin gibi bir böceğe çiçek neden baksın ki" sözlerini duyan Nilüfer, Civan'a "ben çiçeğim sen böceksin öyle mi" demesiyle birlikte aralarında duygusal bir bağ yaşanıyor.