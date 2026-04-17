Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman ekranda olacak?

Sevdiğim Sensin

“Sevdiğim Sensin” dizisinin 10. bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicilerde soru işaretlerine yol açtı. Gecikmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, televizyon kanallarında bu tür değişikliklerin genellikle gündem, özel günler veya yayın planlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman ekranda olacak?

 

Sevdiğim Sensin

“Sevdiğim Sensin” dizisinin 10. bölümünün yayınlanmaması, izleyicilerde doğal olarak bir belirsizlik yarattı. Haftalık yayın akışında yer almayan yeni bölümle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gecikmenin nedeni merak konusu oldu. Televizyon dünyasında zaman zaman yaşanan bu tür değişiklikler; gündemdeki gelişmeler, özel günler ya da kanal planlamaları nedeniyle sıkça görülebiliyor.

Sevdiğim Sensin

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayın ardından kanallar yayın akışlarını yeniden düzenledi. Bu kapsamda pek çok yapımın yeni bölümü ileri bir tarihe alınırken, “Sevdiğim Sensin” de bu ertelemeden etkilendi.

Sevdiğim Sensin

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANDA OLACAK?

Beklenen tarih netleşti. Dizinin 10. bölümü, 23 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşacak. Böylece son haftalarda sıkça sorulan “Neden yok?” sorusu da yanıtını bulmuş oldu.

Sevdiğim Sensin

Duygusal anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yeni bölümüyle hikâyeyi daha da sert bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor. Özellikle son bölümde yaşananların ardından karakterler arasındaki dengelerin ciddi biçimde değişmesi bekleniyor.

Sevdiğim Sensin

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aldur Köşkü’nde saklanan gerçekler gün yüzüne çıkarken, dengeler hızla bozulur. Ferman, öfkesini yalnızca Dicle’ye değil, onun yanında duran Feride’ye de yönelterek ortamı daha da gerer. Kontrolünü kaybetmeye başlayan Ferman, karşısına çıkan beklenmedik bir güçle sarsılır ve üstünlüğünü korumak için yeni planlar yapar.

Sevdiğim Sensin

Erkan, geçmişte öğrendiği gerçeklerin ağırlığıyla Dicle’nin iyiliği arasında sıkışır. Dicle ise kimseyle paylaşamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolda ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak isteyen Erkan, istemediği bir seçeneği değerlendirmek zorunda kalacaktır.

Sevdiğim Sensin

Öte yandan Civan, geçmişin yükünden kurtulduğunu düşünürken yeni bir sorunla yüzleşir. Tahir ise kendine yeni bir hedef belirleyerek harekete geçer.

Sevdiğim Sensin

Fikret’in özgürlüğüne kavuşması ise tüm dengeleri yeniden sarsar. Bu kez hedefinde Erkan vardır. İkili arasındaki gerilim tırmanırken, Fikret’in planları yalnızca Erkan’ı değil çevresindeki herkesi etkileyecek ve onu kendi geçmişiyle hesaplaşmaya sürükleyecektir.

Sevdiğim Sensin

Yeni bölüm, artan gerilim ve sürpriz gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

