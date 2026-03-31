Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Köylü kızı Dicle'nin dram yüklü hikayesi izleyiciler tarafından ilgi odağı olur iken dizinin duygusal sahnelerinde arka fonda çalan şarkı arama motorunda ismi en çok araştırılan başlıklardan biri oluyor. İzleyicilerin hafızasında yer edinen Evlerinin Önü Yonca ve Kan Çiçekleri türküsünün sözleri sıklıkla aratılıyor. Peki Sevdiğim Sensin dizi müziklerini kim yapıyor? Sevdiğim Sensin dizisinin müziğinde çalan şarkının adı ne? Sevdiğim Sensin dizisi jenerik müziği kimin, bestesi kime ait?

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!
Başrolünde ile Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizisi, her Perşembe akşamı sürükleyici hikayesiyle birlikte izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Acıklı hikayesi ve duygu dolu geçişleriyle severek yakından takip edilen Sevdiğim Sensin dizisi, dram yüklü senaryosu ve yetenekli oyunculuk performanslarıyla gündemdeki yerini koruyor. Başrol oyuncusu Helin Kandemir'in üstlendiği karakterini adeta yaşarmışcasına sergilemiş olduğu üstün performansı, her hafta bölüme damgasını vurur iken, duygusal sahnelerde arkada çalan şarkı dinleyenleri hüzne boğuyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin jenerik müziği kime ait? Sevdiğim Sensin dizisinda çalan şarkının adı ne? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçeği türküsünün sözleri neler, bestesi kimin?

HABERİN ÖZETİ

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Sevdiğim Sensin' dizisinin müzikleri ve bu müziklerin dizideki yeri hakkında bilgi verilmektedir.
Dizinin müziklerinin bestecisi Atakan Ilgazdağ'dır.
Duygusal sahnelerde yer alan önemli parçalardan biri, söz ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait olan 'Kan Çiçekleri' türküsüdür.
Dizinin ilk bölümlerinde Dicle karakterinin seslendirdiği 'Evlerinin Önü Yonca' türküsü de yer almıştır.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN MÜZİĞİ KİME AİT?

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana gerek hikayesi gerek de müzikleriyle izleyiciden tam not alan Sevdiğim Sensin dizisi reyting istatistiklerinde başarılara doymuyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in oynadığı Sevdiğim Sensin'de özellikle de duygusal sahnelerde çalan müzik, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN BESTECİSİ KİM?

Türk müziğinin güçlü eserlerinden birini karşımıza çıkaran Sevdiğim Sensin'de dizinin dramatik türünü destekleyen parçalar izleyiciler arasında büyük bir önem taşıyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Sevdiğim Sensin dizi müziklerinin bestecisi Atakan Ilgazdağ’dır. Sevdiğim Sensin dizisinin müzikleri sadece besteci Atakan Ilgazdağ ile sınırlı kalmayıp, zengin teknik ekibi çalışmasıyla derinleştirildi.

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Orkestroda yer alan diğer isimler ise; Onur Özçelik, Salih Korkut Peker, Onur Nar, Caner Güneysu, İstanbul Strings ve Timur Atasever oldu.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKILARIN ADI NE?

Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümlerinde Dicle karakterinin seslendirdiği bir türkü olan 'Evlerinin Önü Yonca' performansı, senaryo gereği eşi olan Erkan tarafından büyük bir övgü almıştı.

Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Dizinin duygusal sahnelerinde sıklıkla yer verilen popüler parçalarından bir diğeri de söz ve müziği Zülfü Livaneli’ye ait olan Kan Çiçekleri türküsüdür.

KAN ÇİÇEKLERİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ:

Topraktan mı sürmüş candan mı kopmuş
Açar yediveren kan çiçekleri
Türkü mü, şiir mi, ağıt mı yoksa
Açar yediveren kan çiçekleri

Bölük bölük olmuş çaylar dereler
Hiçbiri denize varabilmezmiş
Duvarın dibinde bir yaralı gül
Gülleri solduran gülebilmezmiş

Bu şehrin üstünü duman sis almış
Tomurcuk çiçekler kana belenmiş
Dağlar çiçek açmış, usta dert açmış
Umudun goncası kan çiçekleri

EVLERİNİN ÖNÜ YONCA TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ:

Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca, dam boyunca
Boyu uzun beli ince
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne, ninne
Boyu uzun beli ince
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne, ninne

