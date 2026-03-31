Sevdiğim Sensin dizisinde çalan şarkının adı ne, kim söylüyor? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçekleri türküsünün sözleri!

Başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisi, her Perşembe akşamı sürükleyici hikayesiyle birlikte izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Acıklı hikayesi ve duygu dolu geçişleriyle severek yakından takip edilen Sevdiğim Sensin dizisi, dram yüklü senaryosu ve yetenekli oyunculuk performanslarıyla gündemdeki yerini koruyor. Başrol oyuncusu Helin Kandemir'in üstlendiği karakterini adeta yaşarmışcasına sergilemiş olduğu üstün performansı, her hafta bölüme damgasını vurur iken, duygusal sahnelerde arkada çalan şarkı dinleyenleri hüzne boğuyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin jenerik müziği kime ait? Sevdiğim Sensin dizisinda çalan şarkının adı ne? Sevdiğim Sensin dizisinde çalan Kan Çiçeği türküsünün sözleri neler, bestesi kimin?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN MÜZİĞİ KİME AİT?

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana gerek hikayesi gerek de müzikleriyle izleyiciden tam not alan Sevdiğim Sensin dizisi reyting istatistiklerinde başarılara doymuyor.

Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in oynadığı Sevdiğim Sensin'de özellikle de duygusal sahnelerde çalan müzik, sosyal medyada da ilgi görüyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN BESTECİSİ KİM?

Türk müziğinin güçlü eserlerinden birini karşımıza çıkaran Sevdiğim Sensin'de dizinin dramatik türünü destekleyen parçalar izleyiciler arasında büyük bir önem taşıyor.

Sevdiğim Sensin dizi müziklerinin bestecisi Atakan Ilgazdağ’dır. Sevdiğim Sensin dizisinin müzikleri sadece besteci Atakan Ilgazdağ ile sınırlı kalmayıp, zengin teknik ekibi çalışmasıyla derinleştirildi.

Orkestroda yer alan diğer isimler ise; Onur Özçelik, Salih Korkut Peker, Onur Nar, Caner Güneysu, İstanbul Strings ve Timur Atasever oldu.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKILARIN ADI NE?

Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümlerinde Dicle karakterinin seslendirdiği bir türkü olan 'Evlerinin Önü Yonca' performansı, senaryo gereği eşi olan Erkan tarafından büyük bir övgü almıştı.

Dizinin duygusal sahnelerinde sıklıkla yer verilen popüler parçalarından bir diğeri de söz ve müziği Zülfü Livaneli’ye ait olan Kan Çiçekleri türküsüdür.

KAN ÇİÇEKLERİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ:

Topraktan mı sürmüş candan mı kopmuş

Açar yediveren kan çiçekleri

Türkü mü, şiir mi, ağıt mı yoksa

Açar yediveren kan çiçekleri

Bölük bölük olmuş çaylar dereler

Hiçbiri denize varabilmezmiş

Duvarın dibinde bir yaralı gül

Gülleri solduran gülebilmezmiş

Bu şehrin üstünü duman sis almış

Tomurcuk çiçekler kana belenmiş

Dağlar çiçek açmış, usta dert açmış

Umudun goncası kan çiçekleri

EVLERİNİN ÖNÜ YONCA TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ:

Evlerinin önü yonca

Yonca kalkmış dam boyunca, dam boyunca

Boyu uzun beli ince

Ninne yavrum ninne

Esmer yavrum ninne

Ninne, ninne

Boyu uzun beli ince

Ninne yavrum ninne

Esmer yavrum ninne

Ninne, ninne