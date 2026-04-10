Star TV'nin sevilen projesi Sevdiğim Sensin dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerin aklını başından aldı. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in buluştuğu Sevdiğim Sensin'in bu akşamki ekrana verilen bölümündeki bomba sahne bölüme damgasını vurdu! Dizinin sonunda Civan'ın Erkan'a Derya'nın ölmediğini itiraf etmesi, izleyicileri ekran başında nefes aldırmaz iken; bomba final sahnesi sonrasında izleyiciler ellerinde telefonla Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanını izlemeye koştu. Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan 9. bölüm sonrasında dizinin gelecek haftaki yayınlanacak bölümüne yönelik meraklar izleyiciler arasında iyice tetiklendi. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde ne oldu?

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin'de Civan itiraf etti: Derya yaşıyor! Sevdiğim Sensin dizisi son bölüm izleyenlerin nefesini kesti Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in 9. bölümünde, öldüğü zannedilen Dicle'nin ablası Derya'nın aslında ölmediği Civan'ın itirafıyla ortaya çıktı ve yeni bölüm fragmanında Erkan'ın Dicle'ye gerçeği açıklayacağı anlar merakla bekleniyor. Dizinin 9. bölümünde, Civan'ın Erkan'a Dicle'nin ablası Derya'nın ölmediği itirafı bomba etkisi yarattı. Dicle'nin ablası Derya'nın aslında Müdür Feride olduğu, Civan'ın onu şarkı söylerkenki sesinden ve kolundaki yanık izinden tanımasıyla anlaşıldı. Bölüm sonunda Ferman'ın Dicle'yi ablasını öldürmeye sebep olduğuna inandırma çabası üzerine Erkan, Civan ile Derya'nın kemiklerini bulmaya çalıştı. Civan, gördüğü hayalde Derya'nın gençliğini görünce Erkan'a Derya'nın ölmediğini, yaşadığını itiraf etti. Sevdiğim Sensin'in 10. bölüm fragmanında Erkan, Dicle'yi köyüne götürerek göl kenarında bir yeri ablasının mezarı olarak gösterdi ancak Dicle'ye gerçeği açıklayacağını söyledi.

SEVDİĞİM SENSİN'DE DİCLE'NİN ABLASI DERYA KİM?

Heyecan ve gerilim duygularının dip noktalarda yaşandığı Sevdiğim Sensin dizisi 9. bölümünde izleyicilerin adeta nefesi kesildi!

Dizinin son birkaç bölümünde Civan'ın verdiği sinyaller doğrultusunda Dicle'nin öldü zannedilen ablası Derya'nın aslında ölmediği ancak, bunu Civan'dan başkasının bilmediği ortaya çıkınca izleyiciler 'Dicle'nin ablası kim?' sorularını araştırmaya başlamıştı.

Dizinin geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölüm fragmanında verilen bir detay ise; Dicle'nin ablasının kim olduğunun ipucunu apaçık vermiş ve Civan'ın o sahnedeki sözleri bu ihtimali kuvvetlendirmişti.

Civan'ın Müdür Feride'yi şarkı söylerken sesinden tanıması ve kolundaki yanık izinden tanımasıyla allak bullak olması; Dicle'nin öldü zannedilen ablasının Feride olduğu gerçeğini ortaya koymuştu.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE CİVAN SONUNDA İTİRAF EDİYOR!

9 Nisan Perşembe akşamları Star TV ekranlarına gelen Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümünde; izleyicilerin gerçeklerin ortaya çıkması için sabırsızlandığı en önemli sahnelerden biri gerçekleşiyor.

Bölüm sonunda Ferman'ın Dicle'nin aklına girmeye çalışarak ablası Derya'yı kendisinin öldürmeye sebep olduğuna inandırmaya çalışmasıyla Dicle, kontrolü kaybedercesine kendini suçlamaya başlar.

Dicle'nin bu halini görüp dayanamayan Erkan ise; Ferman'ın bu pisliği üzerine öldü zannedilen Derya'nın kemiklerini bulup Dicle'nin annesinin yanına gömmek ister. Civan'ı da yanına alıp Dicle'nin ablası Derya'nın kemiklerini bulmak için kazı çalışmalarına başlar. Kemikleri bir türlü bulamayan Erkan'ın üzerinde hala Ferman'ın siniri vardır ve bunu da Civan'dan çıkartır.

Civan'ın kendisini oyaladığını düşünen Erkan, Civan'ın boğazına dalıp Derya'nın yerini söylemesi için diretir. Civan ise gördüğü hayalde 'Söyle ağabey, söyle ki kurtul' diyen Derya'nın gençliğinini görünce Erkan'a yıllardır kendisinin bile yüzleşemediği itirafta bulunarak Derya'nın ölmediğini yaşadığını söyler.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdiğim Sensin dizisi 10. bölüm fragmanında meydana gelen gelişmeler özetle şu şekildedir;

- Erkan, Dicle'yi yanına alıp onun eskiden yaşadığı yer olan köyüne götürür. Göl kenarında bir yeri ablası Derya'nın yattığına inandıran Erkan, içi her ne kadar rahat etmese de Dicle'nin mutluluğu için buna yapmak zorundadır.

- Dicle'ye yalan söylediğinin vicdan yükü altında ezilen Erkan, fragmanın bir başka kesitinde ise Dicle'ye yalan söyleyemeyeceğini söyler. Fragmanın en heyecanlı anlarından olan bu sahnede Erkan, Dicle'ye "Dicle sana bir şey söylemem lazım. Ablan zannetiğin o mezar yeri aslında..." derken fragman son buluyor.

Dizinin gelecek haftaki yayınlanacak bölümünde Erkan'ın Dicle'ye gerçekleri itiraf edip etmeyeceği izleyiciler arasında merakla bekleniyor.