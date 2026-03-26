Sevdiğim Sensin'de Dicle ile Erkan boşanacak mı? Sevdiğim Sensin dizisi 7. bölümde boşanma sahnesi geceye damga vurdu!

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına bomba bir bölümle çıkacak. Dram yüklü hikayesi ve tecrübeli oyuncu kadrosuyla kendini izlettiren Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşamki yayınlanacak bölümü yine çok konuşulacak! İzlenme rekorları kıran Star TV'nin iddialı yapımı Sevdiğim Sensin dizisi yayınlanacak olan 7. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sevdiğim Sensin dizisi 7. bölüm 3. fragman yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 7. bölümde yaşanacak gelişmeler neler?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 7. BÖLÜM 3. FRAGMAN YAYINLANDI!

Dicle'nin saf temizliği ve masumiyetinin ön plana çıktığı fragmanda; Erkan, Dicle'yi Dünya ile tanıştırıyor.

Köyünün nerede olduğunu merak eden Dicle, fragmanda ilerleyen zamanlarda Erkan gibi bilgi sahibi olmayı ümit ettiğini söyler.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğum gününde abisi Ferman yüzünden kaza geçiren Dicle ve Burçin fenalaşarak hastanelik olurlar. Dicle'nin o halini gören Erkan büyük bir panik ve üzüntüye kapılarak Burçin ile Dicle'yi derhal hastaneye götürür.

'Bu sefer yaptığın yanına kalmayacak' diyerek Ferman'a tehditler savuran Erkan'ın gözü öfkeden hiçbir şeyi göremez hale gelir.

Erkan'ın annesi, Burçin'in ağır yara aldığı bu kazadan Dicle'yi sorumlu tutar ve demediğini bırakmaz.

Öte yandan Tahir, öz babasının kim olduğunun peşine düşmüş ve bulduğu izler sonucunda annesine meydan okurcasına 'Benim babam Fikret mi' diye sorarak İnci'yi işin içinden çıkılamaz bir duruma sokar.

Tüm bu olanlar sonrasında diğer abisi Civan ile ilk kez karşı karşıya gelen Dicle, Cıvan'ı görünce koşarak kaçmaya başlar.

Civan'ın kendisine vuracağını düşünen Dicle, abisi Civan'ın ona sarılması ve başına bir şey geleceğinden korktuğunu söylemesi üzerine şok üstüne şok geçirir.

Bu olanlardan sonra başka bir eve çıkmak isteyen Dicle, ahırdaki kuzusuyla dertleşir iken katı yürekli abisi Ferman'ın gelip Dicle'ye imalı bir şekilde yeni ev adresini sorması fragmanın en sinir bozucu kesitlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN'DE DİCLE İLE ERKAN BOŞANACAK MI?

Boşandıktan sonra Erkan'dan Burçin ile evlenip onunla yuva kurmasını isteyen Dicle, kendisine yeni bir yol çizmek ister. Eşyalarını toplayıp köşkü terk eden Dicle'nin boşluğunu bulan Burçin, Erkan'ı kendisine bağlamanın yeni yollarını arasa da Erkan'ın gönlü Dicle'dedir.

Boşanma duruşmasında Dicle'nin 'Kararım kesindir, boşanmak isterim' sözleri, fragmana damga vururken arka fonda çalan şarkı izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Hakim'in 'Boşanmak istediğinize emin misiniz diyerek yönelttiği soruya Erkan'ın ne cevap vereceği izleyicileri şimdiden sabırsızlandırmaya başladı.