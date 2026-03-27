Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin ablası Derya, Feride mi? Sevdiğim Sensin dizisi 8. bölüm fragmanındaki detay dikkat çekti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Star TV'nin her hafta izlenme rekorları kıran dizisi; Sevdiğim Sensin'de, heyecan dolu gelişmeler peş peşe geliyor!
Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in buluştuğu iddialı dizi Sevdiğim Sensin, başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyiciler arasından tam not alıyor.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ GECEYE DAMGA VURDU!
Sevdiğim Sensin'in 26 Mart Perşembe akşamı TV ekranlarına gelen bölümünde boşanma sahnesi geceye damga vururken bölüm sonunda izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin yeni bölüm fragmanını aratmaya başladı.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Fragmanın en çarpıcı anlarından birisi ise Civan ve arka planda Feride'nin olduğu kesit geliyor.
SEVDİĞİM SENSİN'DE HEYECANLANDIRAN FRAGMAN: FERİDE VE CİVAN'IN BAĞLANTISI NE?
'Bir Fırtına Tuttu Beni' türküsünü söyleyen Müdür Feride'yi duyan Civan, parçayı duyar duymaz olduğu yerde donup kalır.
Merhameti ve yüreği abisi Ferman gibi olmayan Civan'ın duygu yüklü bu sahnesi dizinin yeni bölümünde bomba anlara imza atacak.
Civan'ın 'Sen buradasın, sen O'sun' sözleri, diziye dair çok önemli ipuçlarını ele verirken, hemen peşinde verilen kesitteki kol izini gören Civan'ın tepkisi izleyiciler arasındaki merakı ikiye katlıyor.
DİCLE'NİN ABLASI FERİDE Mİ ÇIKACAK?
Fragmanı ve Civan karakterinin tepkisini dikkatle izleyen dizinin sıkı takipçileri, yayınlanan bu bölümdeki detayı dizinin kilit karakterlerinden olan Dicle'nin öldü zannettiği ablası Derya ile ilişkilendirdi.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE DİCLE'NİN ABLASI YAŞIYOR MU?
Sevdiğim Sensin dizisinin geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümünde; Derya karakterinin işlenmiş olduğu sahnelerde Civan'ın merhameti ve kız kardeşlerine olan düşkünlüğü izleyicilerin dikkatini çekmişti.
Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciler ters köşe yapacak sahnelerden olması beklenen Civan ile Feride karakterinin bu sahnesi, Feride'nin gerçekte kim çıkacağı konusundaki merakları da iyiden iyiye arttırıyor.
Peki Sevdiğim Sensin dizisi gelecek haftaki yayınlanacak bölümde Civan ile Feride'nin bağlantısı nasıl ortaya çıkacak?
Sevdiğim Sensin dizisi her perşembe akşamı saat 20.00'da STAR TV'DE!