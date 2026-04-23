Sevdiğim Sensin’de Nilüfer Civan’a aşık mı oluyor? Nilüfer ve Civan arasındaki aşk iddiası ortalığı karıştıracak!

Star TV’nin sevilen en güçlü projelerinden biri olan Sevdiğim Sensin dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında severek takip ediliyor. Oyuncu kadrosunda yer alan birbirinden başarılı isimlerle birlikte üstün oyunculuk performansların da resmen dile geldiği güçlü dizi Sevdiğim Sensin, her hafta Perşembe günlerinin bir numaralı dizisi haline geliyor. Dram yüklü hikayesiyle başlayan ancak, daha sonradan güçlü bir kadın olma yolunda ilerlemesiyle dikkat çeken Dicle’nin hikayesi izleyicileri ekran başına tutsak ederken; dizinin bir diğer heyecan verici gelişmesi ise Nilüfer ile Civan arasındaki yakınlaşma oluyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin ilerleyen bölümlerinde Aldur köşkünün tek kızı Nilüfer ile köşkte çalışan şoför Civan arasında yeni bir aşk mı doğacak?
Perşembe günlerinin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, heyecan dolu gelişmeleri ve merak uyandıran sahneleriyle izleyicilerin favori dizilerinden oluyor.
Geçmişin sırlarının bir bir ortaya çıkmaya başladığı şu bölümlerde Dicle’nin öldü zannettiği ablası Derya’nın Feride olduğunu anlayacağı vakit izleyiciler arasında dört gözle bekleniyor iken; dizinin bir diğer çarpıcı gelişmesi ise Civan ile Nilüfer arasında oluyor.
Dicle’nin yakınlarında olup daha rahat denetlenebilmesi için köşke şoför olarak giren Civan, her ne kadar zamanında abisi Ferman’ın zoruyla Dicle’ye kötülük yapmış olsa da kalbinin derinliklerinde yatan gizli bir merhamet vardır.
Bu merhameti ve sevgisi ise; dizinin ilerleyen bölümlerinde onu zorlu bir aşk sınavına sokacaktır.
Aldur köşkünde beraber yaşadığı aile fertlerinden dolayı onlar gibi yetiştirilmeye çalışılan Nilüfer, aslında özünde iyi bir insandır.
Anne ve babası gibi içten pazarlıklı olmayıp, duygularına yenik düşebilen bir karakter olmasıyla öne çıkan Nilüfer’in şoför Civan’a karşı hissettiği şeyler, dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz bir gelişmelere konu olacaktır.
Gördüğü aile baskısı ve Aldur’lulardan olmanın getirdiği gereklilikle beraber Nilüfer, ilk kez kendine bile itiraf edemediği bir gerçekle yüzleşir.
Şoförlüğünü yapan Civan’ın yakınlığını hisseden ve ona ilgi duymaya başlayan Nilüfer’in Civan’dan etkilenmesi dizinin yakın zamanında yayınlanacak bölümlerindeki en çarpıcı sahnelerinden olacak.