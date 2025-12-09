Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz "Üniforma giymeyi özlemişim"

Aytaç Şaşmaz uzun bir aranın ardından Helin Kandemir ile başrolünde yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Söz dizisinin ardından yeni dizisinde de asker rolüyle yer alan Şaşmaz, "Üniforma giymeyi özlemişim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 17:14

Söz, Hekimoğlu, Baht Oyunu ve Darmaduman gibi dizilerde rol alan Aytaç Şaşmaz, yeni dizisi Sevdiğim Sensin ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. İlk kez karakteri hakkında konuşan Aytaç Şaşmaz, "Üniforma giymeyi özlemişim" dedi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ, SÖZ DİZİSİNİN ARDINDAN TEKRAR ÜNİFORMA GİYDİ

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" dizisi ilk fragmanıyla merak uyandırdı. Dizide İstanbullu "Erkan Aldur" karakteriyle yer alan 27 yaşındaki Aytaç Şaşmaz, rolünü ilk kez anlattı.

Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz "Üniforma giymeyi özlemişim"

Ünlü oyuncu, "2017 yılında Söz’ü yapmıştık. Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklıma geldi. Yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor. Özlemişim" dedi.

Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz "Üniforma giymeyi özlemişim"

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler rol alıyor.

Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz "Üniforma giymeyi özlemişim"
ETİKETLER
#sözleşme
#diziler
#Aytaç Şaşmaz
#Sevdiğim Sensin
#Yeni Dizisi
#Üniforma
#Erkan Aldur
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.