Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz "Üniforma giymeyi özlemişim"

Söz, Hekimoğlu, Baht Oyunu ve Darmaduman gibi dizilerde rol alan Aytaç Şaşmaz, yeni dizisi Sevdiğim Sensin ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. İlk kez karakteri hakkında konuşan Aytaç Şaşmaz, "Üniforma giymeyi özlemişim" dedi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ, SÖZ DİZİSİNİN ARDINDAN TEKRAR ÜNİFORMA GİYDİ

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" dizisi ilk fragmanıyla merak uyandırdı. Dizide İstanbullu "Erkan Aldur" karakteriyle yer alan 27 yaşındaki Aytaç Şaşmaz, rolünü ilk kez anlattı.

Ünlü oyuncu, "2017 yılında Söz’ü yapmıştık. Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklıma geldi. Yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor. Özlemişim" dedi.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler rol alıyor.