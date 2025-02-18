Şeyma Subaşı itiraflarını sıraladı: Hata yaptırıldım

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra açıklamalarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı, son olarak Funda Karayel'in sunduğu "Yıldızlı Sohbetler" programına konuk oldu. Yeni kozmetik markasını piyasaya sürmeye hazırlandığını belirten Şeyma Subaşı, pişmanlıklarından da ilk kez bahsetti.

"BEN HATA YAPTIYSAM, YAPTIRILDIM"

Yaşadıklarından, çevresinde gördüklerinden bahseden şeyma Subaşı, "Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi. Allah bize sevdiğini zanneden ama kendini sevmeyen kötü niyetli insanlardan korusun. Çünkü niyetinin ne olduğunu bilmiyorsun. 'Canım' diyorlar ama aslında altında büyük bir sinsilik yatıyor. Seni bir yere sokuyor, yola sokuyor, aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama bir şekilde o etkenlerden sen de bu yola gidiyorsun. Bu yolda anlar oluyor enerjin düşüyor, kendi iç sesini dinleyemediğin anlar oluyor o yolu seçiyorsun. O yüzden ben hırslı veya hata yapmadım, ben hata yaptıysam yaptırıldım! Hata her insan yapar. Öğreniyorum" dedi.

GÜZELLİK SIRLARINDAN BAHSETTİ

Güzellik tüyolarından da bahseden Şeyma Subaşı, "Tonik kullanıyorum. Spordan sonra cildimi yeniden temizliyorum. C vitaminli bir ürün sürüyorum. Akşam mesela serum sürüyorum. Leke ve kırışıklık karşıtı oluyor genelde bu. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Güneş kremi en önemlisi" dedi.