Gold Film imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç, Aydın Bulut ve Özgür Sevimli'nin oturduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmeyen bir sürpriz ayrılık durumu yaşanacak. Cuma günlerinin en sevilen dizilerinden biri olup reyting istatsitiklerinde Taşacak Bu Deniz ile yarışan Kızılcık Şerbeti, 5. sezon için onay alırken yayın döneminde sona yaklaşmasıyla beraber kadrosundaki iki ismi eledi. Entrika dolu dizide iki ayrı oyuncunun sezon finali girmeden önce diziye veda edecekleri haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki Kızılcık Şerbeti dizisine hangi oyuncular veda edecek? İşte Kızılcık Şerbeti dizisinde hikayesi biten o karakterler...

HABERİN ÖZETİ Sezon finali öncesi Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan ayrılık! İki oyuncu birden diziye veda ediyor Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinde, sezon finali öncesinde iki oyuncunun ayrılacağı ve Salkım karakterinin başına büyük bir olay geleceği bildirildi. Kızılcık Şerbeti dizisine Fatih Gühan'ın canlandırdığı İlhami karakteri ve Hamdi Alkan'ın canlandırdığı Ulvi karakteri veda edecek. Sezon finalinde Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım karakterinin başına büyük bir olay gelecek. Dizi, 5. sezon için onay aldı. Sezon finali 22 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Her cuma akşamı aynı saat ve kanalında izleyicileriyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon başında peş peşe yaşanan ayrılık haberleriyle gündemde adından bahsettirmişti.

Dizinin kilit karakterlerlerinden çoğunluğunun ekranlara veda etmesi, fenomen yapımın final yapabileceği yönündeki düşünceleri beraberinde getirse de aynı karakterlerdeki oyuncu değişiklikleri ve hikayeye farklı kişiliklerin dahil olması yeni bir soluk kazandırmıştı.

Sezonun son bölüm çekimlerinin iki gün sonra sona erecek olması, ekip arasında birtakım duygusal hüzünlenmeleri beraberinde getirir iken final öncesinde sürpriz isimlerin ayrılığı gündem oldu.

Cuma akşamlarının reyting istatistiklerinde fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nde iki ünlü ismin ekibe veda edecek olması, izleyicileri şaşırtı.

Fatih Gühan'ın oynadığı İlhami karakteri ve Hamdi Alkan'ın İlhami'nin babası 'Ulvi' olarak yer aldığı dizide iki isim sezon sonu itibariyle ekipten ayrılacak.



KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Seray Kaya'nın daha önceden yaptığı bir açıklamada; sezon finalinde izleyicileri çok şaşırtacak sürpriz olayların beklediğini duyurması dizisinin fanları arasında büyük bir heyecana neden olmuştu.

22 Mayıs Cuma akşamı 138. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte ekranlara kısa bir mola verecek olan dizi ile ilgili bazı gelişmeler kulislerden sızmaya başladı.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre; fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Özge Borak'ın üstlendiği Salkım karakterinin başına çok büyük bir olay gelecek.

Salkım'ın başına gelecek olan bu durum bölüm boyu en çok konuşulacak sahnelerden olacak iken unutulmaz bir sezon finali ile dizi gündeminde büyük bir ses getirecek.