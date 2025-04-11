Sibel Taşçıoğlu'nun ardından Sıla Türkoğlu da mı ayrılacak? O yorum hayranlarını şok etti

Başrolünde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık yaşanacak. Pembe rolüyle dizide yer alan Sibel Taşçıoğlu, ölerek diziye veda edecek. Sibel Taşçıoğlu'nun ardından dizide başka oyuncuların da ayrılacağı iddia edildi.

SILA TÜRKOĞLU DA KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ekranların en sevilen dizilerinden "Kızılcık Şerbeti"nde Pembe Ünal karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması izleyiciyi ikiye böldü. Dizide yeni ayrılıklar olabileceği de konuşulurken Birsen Altuntaş bir takipçisinin, "Sıla Türkoğlu diziden ayrılıyor mu?" sorusuna verdiği cevap herkesi şok etti. Birsen Altuntaş, Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılığıyla ilgili planların olduğunu ama henüz netleşmediğini vurguladı.

Faruk Turgut Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılacağını senaryo geldiğinde öğrendiği haberlerine açıklık getirdi. Faruk Turgut, “Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. ‘Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi’ diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.