Sihirli Annem geri dönüyor! Tek bir isim kadroda olmayacak

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, film olarak 19 yıl sonra tekrar seyircisiyle buluşacak. “Sihirli Annem” filmi eski dizi kadrosuyla yeniden çekiliyor. Filmde çok sayıda sürpriz de yer alacak.

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisi yıllar sonra aynı kadrosuyla film olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan ve peş peşe iddialı yapımları seyirciyle buluşturup rekor gişeler elde eden Poll Films’in patronu Polat Yağcı’dan yine çok konuşulacak bir film daha geliyor. Yağcı, geçen yıllarda ertelenen unutulmaz fantastik diziden uyarlanan “Sihirli Annem” filmini eski oyuncu kadrosuyla yeniden çekmeye hazırlanıyor.

SİHİRLİ ANNEM KADROSU HAZIR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 25 Haziran 2022’de vefat eden “Sihirli Annem” dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor. Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.

TEK BİR İSİM KADRODA YOK

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan İnci Türkay da böylece 10 yılın ardından filmde rol alacak. Sık sık bir araya gelen eski oyunculardan Zuhal Topal'ın kadroda olup olmayacağı da merak konusu oldu. Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde İnci Türkay ile buluşmuş ve ikili birlikte video çekip sosyal medyadan paylaşmıştı.