Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sihirli Annem geri dönüyor! Tek bir isim kadroda olmayacak

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, film olarak 19 yıl sonra tekrar seyircisiyle buluşacak. “Sihirli Annem” filmi eski dizi kadrosuyla yeniden çekiliyor. Filmde çok sayıda sürpriz de yer alacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sihirli Annem geri dönüyor! Tek bir isim kadroda olmayacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 14:18

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisi yıllar sonra aynı kadrosuyla film olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan ve peş peşe iddialı yapımları seyirciyle buluşturup rekor gişeler elde eden Poll Films’in patronu Polat Yağcı’dan yine çok konuşulacak bir film daha geliyor. Yağcı, geçen yıllarda ertelenen unutulmaz fantastik diziden uyarlanan “Sihirli Annem” filmini eski oyuncu kadrosuyla yeniden çekmeye hazırlanıyor.

SİHİRLİ ANNEM KADROSU HAZIR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 25 Haziran 2022’de vefat eden “Sihirli Annem” dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor. Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.

TEK BİR İSİM KADRODA YOK

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan İnci Türkay da böylece 10 yılın ardından filmde rol alacak. Sık sık bir araya gelen eski oyunculardan Zuhal Topal'ın kadroda olup olmayacağı da merak konusu oldu. Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde İnci Türkay ile buluşmuş ve ikili birlikte video çekip sosyal medyadan paylaşmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tanyeli entübe edildi! Sevenleri hastaneye akın etti

Sıkça Sorulan Sorular

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
2003-2012 yılları arasında yayımlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk yapımı çocuk ve fantastik türdeki televizyon dizisidir. Betüş'ün eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.