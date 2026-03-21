Sihirli Annem Periler Okulu'ndan heyecanlandıran paylaşım! İzlenme rekorları kırmıştı, yeni filmi Sihirli Annem Periler okulunun ilk fragmanı yayınlandı!

Dönemine damga vuran popüler dizilerden olan Sihirli Annem'in televizyon ekranlarından beyaz perdeye taşınan yolculuğu arasında tam 22 yıl geçti. Poll Films imzası taşıyan Sihirli Annem dizisinin film versiyonunun beyaz perdeye taşınacağını duyan fanlar gişede rekor kırdı. Yapımcısı Polat Yağcı’nın olduğu “Sihirli Annem: Periler Okulu” devam filminde, dizinin kemik kadrosunun korunduğu ve oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat gibi isimlerin olduğu biliniyor. Peki Sihirli Annem: Periler Okulu filmi ne zaman çıkacak? Sihirli Annem: Periler Okulu filminin fragmanı yayınlandı mı? Yakın zamanda beyaz perdede seyirci karşısına çıkacak olan Sihirli Annem: Periler Okulu filmine yönelik merak edilen detaylar:

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU FİLMİ SİNEMAYA NE ZAMAN GELİYOR?

Televizyon ekranlarında ilk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanmaya başlayan çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra beyaz perdede 'Sihirli Annem Hepimiz Biriz' adıyla kendini gösterdi.

Yeni projesi sosyal medyada geniş yankı bulan filmin devam serisi olan “Sihirli Annem: Periler Okulu”nun duyurulmasıyla birlikte izleyiciler filmin ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı.

Basına yansıyan bilgilere göre “Sihirli Annem: Periler Okulu” filminin gişe tarihi henüz şuan için belli olmasa da filmin konusu ve oyuncu kadrosuna yönelik detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı.

Peki “Sihirli Annem: Periler Okulu” filminin hikayesi ne olacak?

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU FİLMİNİN HİKAYESİ MERAK EDİLDİ!

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminin devam niteliğinde olan Sihirli Annem: Periler okulu izleyiciler arasında dört gözle beklenirken filmin içeriğine yönelik yapılan araştırmalarda bir hayli hız kazandı.

Film Dudu’nun müdür, Betüş’ün de öğretmen olarak atandığı Periler Okulu’nda ele alınan yeni bir macerayı ekrana taşıyacak. İlk filmin aksine sürpriz karakterlerin de dahil olduğu bilinen dizide heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU FİLMİNİN İLK FRAGMANI YAYINDA!

Serinin merakla beklenen Sihirli Annem projesinin yönetmen koltuğunda oturan ismin Mustafa Kotan, senaryosunu kaleme alan kişinin ise Arzu Yurtseven olduğu biliniyor.

İzleyicilerin büyük bir merakla bekledikleri Sihirli Annem: Periler okulunun heyecan uyandıran ilk fragmanı ise sosyal medyada kısa zamanda geniş yankı buldu.