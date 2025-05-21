Sıla Türkoğlu Fransa'da! Kombini takipçilerini ikiye böldü

Emanet, Yemin dizilerinde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti ile yapan Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile beraber Fransa'nın yolunu tuttu. Tatilin tadını çıkaran 26 yaşındakiSıla Türkoğlu, soluğu Cannes'da aldı.

SILA TÜRKOĞLU FRANSA'DA

Cannes sokaklarında poz veren Sıla Türkoğlu'nun çorapları da dikkat çekti. Yeşil çoraplarıyla kombinini tamamlayan oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve eleştiri yağdı. Sıla Türkoğlu'nun takipçilerinin bir kısmı beğeni yağdırırken, bir kısmı ise beğenmediğini yazdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde onadığı Doğa karakteriyle ilgili konuşan Sıla Türkoğlu, "İzlerken de toksik ilişki izlemeyi seviyoruz seyirci olarak ben de seviyorum ekrandan daha güzel oluyor. Ama işte ne mesajı vermek istediğimiz de çok alakalı bence. Bana kalsaydı ben seyirciye saha sağlıklı ilişkilerinde mevcut olduğunu göstermek istedim kadın olarak" sözleriyle gündem oldu.