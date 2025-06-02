Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'dan yeni proje!

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Alper Çankaya, Sahra Şaş gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisi, bu akşam yayınlanan bölümle sezon finali yapacak. Uzak şehir ekibi dün akşam bir araya gelen ekip, veda kutlaması yaptı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın açıklamaları ise sevenlerini heyecanlandırdı.

SİNEM ÜNSAL İLE OZAN AKBABA'DAN YENİ PROJE

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba verdikleri röportajda, Muhabir Online'ın "Dijitalde sürprizler olur mu?" sorusuna Ozan Akbaba, "Olur işte sürpriz olursa hem size hem bize olacak" dedi. Sinem Ünsal ise "Olur gibi görünüyor. Ben çalışmayı seviyorum. Biraz dinlendikten sonra durmayacağımdan eminim. Ama bakalım önce bir şimdi biz şehir dışında iş yaptığımız için bize tatilden ziyade evde olmak iyi gelecek" diyerek hayranlarını sevindirdi.

Başladığı ilk günden bu yana reytinglerde zirveye yerleşen Uzak Şehir, sezon finaliyle ekrana gelecek. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldıkları Uzak Şehir için, final yemeği organize edildi. Tüm oyuncular o yemekte buluştu.