Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sinema sektörüne 2026'da güçlü destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Sinema sektörüne 2026'da güçlü destek
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 10:17

Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. Bu destekle birlikte yalnızca üretim değil, nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin artırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına 245 milyon TL nakit desteği sağlayarak hem üretim çeşitliliğini hem de uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
2026 yılı destek programı kapsamında toplam 57 projeye 245 milyon TL nakit desteği verildi.
Desteklenen projeler arasında Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi “Yorgun Güneş” de bulunuyor.
Animasyon projelerine stratejik yatırım yapılarak uluslararası pazarda rekabet eden bir alan haline gelmesi hedefleniyor.
30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira destek aktarıldı.
Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye 302 milyon lira destek sağlandı.
Bakanlık, kısa film, animasyon, senaryo geliştirme, çekim sonrası süreçler ve ortak yapım gibi geniş bir üretim zincirini desteklemeyi planlıyor.
SİNEMADA YENİ DÖNEM: 57 PROJEYE 245 MİLYON TL NAKİT DESTEĞİ

Usta Yönetmenler ve Yeni İsimlerle Destek

Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türkiye sinemasının en güçlü temsilcilerinden biri olan ’ın yeni projesi “Yorgun Güneş” de yer aldı. Altın Palmiye ödüllü yönetmenin projelerine verilen destek, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırma hedefinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, hem deneyimli yönetmenlerin üretimini sürdürmesini hem de yeni kuşak sinemacıların sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.

Sinema sektörüne 2026'da güçlü destek

Animasyon Sinemasına Stratejik Yatırım

Bakanlığın 2026 destek programında dikkat çeken başlıklardan biri de animasyon projelerine verilen güçlü destek oldu. Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve kamu destekleriyle ivme kazanan animasyon sektörü, artık yalnızca çocuklara yönelik içerik üretimiyle sınırlı kalmıyor; uluslararası pazarda rekabet eden bir alan haline geliyor. Kurulda; “Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar”, “Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot”, “Şeker Fareler – Başlangıç” ve “Son Peygamber-Hicret” adlı projeler de toplantıda desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı.

Sinema sektörüne 2026'da güçlü destek

Bakanlık, animasyondan kısa filme, senaryo geliştirmeden çekim sonrası süreçlere kadar geniş bir üretim zincirini destekleyerek sektörün bütüncül gelişimini hedefliyor.

Belgesel Filmlere Güçlü Destek

Kültür ve turizm Bakanlığınca belgesel sinemaya olan güçlü destek bu yıl da devam etti. 2026 Mart ayında alınan kararla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira destek aktarıldı. Türkiye’de nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde ve sektörün bu alanda gelişmesinde önemli rol oynayan destekler bu yıl geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösterdi. 215 Projeye Geniş Kapsamlı Destek Bakanlık tarafından 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye toplam 302 milyon lira destek sağlandı. Bu desteklerle, daha şimdiden geçtiğimiz yıl verilen destek rakamlarına ulaşılmış oldu. Hedef Daha Güçlü Daha Çeşitli Bir Sinema Genel Müdürlüğünün 2026 yılı destek politikası; yalnızca sayısal artışı değil, nitelikli üretimi, uluslararası başarıyı ve sektörün tüm bileşenlerinin birlikte güçlenmesini esas alıyor. Artan destek miktarı ve çeşitlenen proje başlıklarıyla Türk sineması, hem içerik üretiminde hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırma yolunda yeni bir eşiğe taşınıyor.

Sinema sektörüne 2026'da güçlü destek

Destekler Devam Edecek
Bakanlık tarafından sinema sektörüne sağlanacak destekler artarak devam edecek. Eylül ayında kısa ve animasyon film yapım, senaryo yazım ve proje geliştirme türlerindeki projelere verilecek destekler görüşülecek olup, ekim ayı içerisinde de uzun metraj, çekim sonrası ve ortak yapım türündeki projelere verilecek desteklere karar verilecek.

