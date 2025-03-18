Haber spikeri Ece Üner'e soruşturma! ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Ünlü haber spikeri Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. İfadesi alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Ece Üner, hakkında karar çıktı. Üner hakkındaki suçlama da belli oldu.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner şöyle yazdı:

"Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz."

POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE

Çalıştığı kanaldan polis eşliğinde çıkarılan Ece Üner'in daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Üner, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ece Üner'in ifadeye çağrılma sebebi de belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Mart 2025 tarihinde X(Twitter) üzerinden İsmail Saymaz tarafından yapılan paylaşıma aynı gün Ece Üner tarafından 'FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık!' şeklinde cevap verildiği, yapılan paylaşım nedeniyle TCK 301/1 Maddesinde düzenlenen yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nun 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup şahsın hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

İfadesi alınan Ece Üner için yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talep edilmişti. Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.