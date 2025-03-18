Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Haber spikeri Ece Üner'e soruşturma! ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Ünlü haber spikeri Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. İfadesi alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Ece Üner, hakkında karar çıktı. Üner hakkındaki suçlama da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Haber spikeri Ece Üner'e soruşturma! ifadeye çağrıldı
KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 17:12

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner şöyle yazdı:

"Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturmanın nedenini Cem Küçük açıkladı!

POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE

Çalıştığı kanaldan polis eşliğinde çıkarılan Ece Üner'in daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Üner, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ece Üner'in ifadeye çağrılma sebebi de belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Mart 2025 tarihinde X(Twitter) üzerinden İsmail Saymaz tarafından yapılan paylaşıma aynı gün Ece Üner tarafından 'FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık!' şeklinde cevap verildiği, yapılan paylaşım nedeniyle TCK 301/1 Maddesinde düzenlenen yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nun 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup şahsın hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

İfadesi alınan Ece Üner için yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talep edilmişti. Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.